陳修將打死女友棄保逃亡...落網持槍彈 今開庭主張有自首求減刑
「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將，4年前涉打死女友，遭判刑10年10月定讞，陳棄保逃亡，今年5月在彰化員林落網，陳落網時持有改造手槍一把、子彈50發，一審在今年10月間審結，判他6年6月徒刑、併科罰金10萬元，台中高分院今開庭，陳主張在警方上銬之前，有向警方表示身上有槍，但法官當庭勘驗影片，發現陳在手腳被上銬之後，未提到身上有槍。
今天台中高分院開準備程序庭，陳修將主張，落網時在警方還沒上銬時，有表示其身上有槍，陳的律師也說，請求勘驗當時警方查緝時的密錄器，以釐清是否符合自首減刑的條件。
法官當庭勘驗當時影片，發現第一段影片是陳修將被警方查獲壓制在地，手腳都被上銬時，陳未表示身上有槍。
陳與律師再請法官勘驗第二段影片，是陳在被上銬之後，有向警方表示其身上有槍，法官再勘驗第二段影片，僅有影片開頭一名男子說出「身上插一支」，法官詢問陳修將，該名男聲是否是他，陳修將主張該名男聲是他，檢方請求傳喚當時辦案警員作證，以釐清陳案發經過。
陳修將在2021年10月間，因懷疑胡姓女友（22歲）與友人有親密關係，毆打胡女致死，法院依傷害致死罪判刑10年10月確定，陳棄保逃亡近1年，去年才在彰化縣員林市落網，當時陳身上被查獲一把改造手槍、50發子彈，陳涉槍彈部分，今年10月間在彰化地院審結，判刑6年6月、併科罰金10萬元，目前上訴台中高分院審理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言