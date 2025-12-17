近年最大盜版教材案！9出版社遭侵權180億 新北補習班老師被法辦

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

新北市補習班老師侯姓男子未經出版社授權，重製國中、小及高中試卷題庫教材，影印紙本、燒錄光碟或上傳網路雲端販賣，刑事局搜索通知侯等7人，清查9家出版社共被侵權180億元，為近年查獲最大規模盜版教材案，本月依著作權法函送。

警方調查，30歲侯姓男子在雙北市各補習班「跑單幫」任教，2022年起與63歲父親、33歲姊姊於新北蘆洲區公寓住處製作盜版教材，購買出版社紙本或「XYZ」盜版網站電子檔，掃描成電子檔後影印紙本、燒錄光碟或上傳網路雲端，透過蝦皮購物或LINE販售，寄送紙本、光碟或傳送雲端連結供下載。

因教材數量龐大，侯等人雇用46歲李姓、47歲沈姓、25歲吳姓女子及23歲陳姓男子，協助整理資料、排版及重製，每份教材售價100至300元，內容範圍為一學科一學年，吸引大批學生及家長購買。

有出版社發現教材遭重製，去年底報案，刑事局智慧財產權大隊第一隊蒐證，今年3月19日搜索侯家，查扣盜版的光碟1800餘片、紙本試卷20餘箱及光碟燒錄機3台、電腦2台，通知7人到案，侯等人均坦承製作盜版教材販售。

警方清查侯等人在蝦皮有8806筆交易紀錄，獲利1500萬元，擴大清查至上月，確認南一、翰林、康軒、龍騰、三民等9家出版社被侵權，經著作權人業者估算共被侵權180億元，上月函送全案。

新北市補習班老師侯姓男子未經出版社授權，重製國中、小及高中試卷題庫教材販賣，刑事局搜索侯住處，清查9家出版社共被侵權180億元。記者李奕昕／翻攝
