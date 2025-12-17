快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅2男糾眾談判變喋血互毆 19歲男遭砍傷殺人未遂偵辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，雙方人互毆，其中許男一群人持刀攻擊朱男後鳥獸散。警方獲報到場先將朱男送醫，隨後陸續查緝雙方相關人到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌偵辦。

楊梅警方昨晚6時許獲報，在楊梅區五福公園內有打架糾紛，警方立即到場處置，經了解為一名19歲許男與19歲朱男於網路上發生糾紛，因此互相糾眾相約於公園內談判，過程中許男等人持刀一陣猛攻擊朱男，附近民眾目睹嚇壞立即報警，地上還有血跡，隨後整群人見到警察前來，便逃離現場。

警方到場後先行將受傷朱男送醫治療，所幸朱男無生命危險，後續經調查陸續將雙方相關人員查緝到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪偵辦；另糾眾在現場叫囂的部分人員為未成年，也依規定進行校安通報。

楊梅分局長張仁傑強調，警方對於街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，呼籲民眾遇有糾紛應訴諸法律理性溝通，勿因一時衝動致涉刑典。

桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，引發喋血互毆，附近民眾目睹嚇壞立即報警，地上還有血跡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，引發喋血互毆，附近民眾目睹嚇壞立即報警，地上還有血跡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，雙方人馬互毆，其中許男一群人持刀攻擊朱男後鳥獸散。圖／警方提供
桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，雙方人馬互毆，其中許男一群人持刀攻擊朱男後鳥獸散。圖／警方提供

殺人未遂 鬥毆

延伸閱讀

持鐵棍當街隨機痛毆路人夫妻頭部 三重男殺人未遂起訴

網傳「公司高管與市監局人員互毆」…拼多多股價跌逾2%

職籃球星高國豪兄弟互毆控傷害 法院今宣判前「收到和解書」改天再審

談21萬債務突爆火氣 新北木工持雙鋸砍傷債主及勸架民眾遭羈押

相關新聞

自陸走私1.42公噸原料可製213萬包毒品「喵喵」 運毒集團6人栽了

以黃男為首的運毒集團，今年9月間從中國大陸走私高達1.42公噸、毒品「喵喵」先驅原料1-甲基苯基-1-丙酮及大量化學品，...

楊梅2男糾眾談判變喋血互毆 19歲男遭砍傷殺人未遂偵辦

桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，雙方人馬互毆，其中許男一群人持刀攻擊朱男後鳥獸散。警方獲報到場先...

嘉義水上鄉鐵皮屋藏毒 檢警破獲1574公斤愷他命製毒工廠

嘉義縣水上鄉一處大型鐵皮屋暗藏製毒工廠，檢警歷經數月蒐證，今年4月展開搜索行動，當場查獲大量愷他命成品及製毒設備，規模驚...

海巡署今年創紀錄查獲逾13噸毒品 市值初估超過14億元

海巡署偵防分署執行海陸空全面圍堵毒品下，海洋委員會今天海巡署中部分署開記者會，宣布截至12月初止，全國共破獲海上重大走私...

再替邵琇珮認罪抱屈！柯文哲律師批檢：折損人才、摧毀台灣文官體系

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今續行言詞辯論程序，柯的委任律師蕭奕弘再度為都委會前執行秘書邵琇珮抱屈...

2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

兩年前發生的殺人棄屍案近日出現突破。22歲蔡姓男子7日向屏東警方自首，供稱曾在南投殺人並將屍體棄置在八卦山區。警方14日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。