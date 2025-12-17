楊梅2男糾眾談判變喋血互毆 19歲男遭砍傷殺人未遂偵辦

桃園市楊梅區昨傍晚發生2名19歲男子因糾紛相約公園談判，雙方人馬互毆，其中許男一群人持刀攻擊朱男後鳥獸散。警方獲報到場先將朱男送醫，隨後陸續查緝雙方相關人到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌偵辦。

楊梅警方昨晚6時許獲報，在楊梅區五福公園內有打架糾紛，警方立即到場處置，經了解為一名19歲許男與19歲朱男於網路上發生糾紛，因此互相糾眾相約於公園內談判，過程中許男等人持刀一陣猛攻擊朱男，附近民眾目睹嚇壞立即報警，地上還有血跡，隨後整群人見到警察前來，便逃離現場。

警方到場後先行將受傷朱男送醫治療，所幸朱男無生命危險，後續經調查陸續將雙方相關人員查緝到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪偵辦；另糾眾在現場叫囂的部分人員為未成年，也依規定進行校安通報。