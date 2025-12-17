自陸走私1.42公噸原料可製213萬包毒品「喵喵」 運毒集團6人栽了

以黃男為首的運毒集團，今年9月間從中國大陸走私高達1.42公噸、毒品「喵喵」先驅原料1-甲基苯基-1-丙酮及大量化學品，幸遭檢警海巡專案小組成功在基隆港與交付現場攔截，避免日後製成213萬包「喵喵」咖啡包流入市面，桃園地檢署依運輸四級毒品等罪嫌將黃男等6人起訴，具體求刑6年至1年9月。

起訴指出，暱稱「大象」的25歲屏東籍黃姓男子與多人共組運毒集團，今年9月間先行聯繫中國大陸成員將58桶罐裝1-甲基苯基-1-丙酮（淨重1423公斤）及17桶化學品「甲胺」，偽裝成清潔劑名義報關進口來台，這批貨於9月24日運抵基隆港時，立刻遭緝毒專組及基隆關人員識破扣押。

為了追緝幕後集團，檢察官蕭博騰指揮海洋委員會海巡署偵防分署苗栗查緝隊及台中市刑事警察大隊專案小組先不動聲色，由警方喬裝成派件人員將佯裝成清潔劑的貨物，分別送往桃園觀音的桃園科技工業區內及苗栗市的指定交貨點；不詳人士「劉」指揮21歲林男去桃園科技工業區領取20桶1-甲基苯基-1-丙酮和7桶化學化學品「甲胺」，同意給付7萬元酬勞，林男領了2支聯絡手機後，由18歲蘇男租小貨車自屏東北上於9月28日下午抵達桃園觀音領貨，欲送回屏東縣新園鄉的點。

另外集團首腦黃男同日凌晨也指揮29歲顏男和30歲莊男同步北上觀音取相同的貨，同日下午2組取貨人先後抵達觀音，當林出面欲領取時，遭司法警察駕車拘捕，林、蘇見狀為求脫身，駕小貨車衝撞偵防車且加速逃逸，莊、顏見狀也駕車逃逸，雙雙在61快速道路北向36及35公里處落網。

同日下午集團其他成員另也指揮28歲羅姓男子到苗栗市去領取16桶1-甲基苯基-1-丙酮，羅找不知情的林友駕車前往，因桃園觀音2組取貨人均落網被逮，集團臨時喊卡取消領貨行動，但埋伏已久的司法警察見狀，將羅等人先逮捕。

專案根據落網莊男提供的資訊，趕往屏東確認指揮的集團首腦黃姓男子身分，趁黃男今年11月23日下午5時由柬埔寨搭機返台時，在桃園國際機場將黃拘捕到案，隨即返回屏東縣東港和高雄市鳳山區住處搜索。

落網6人中，除羅男外，其餘5人於檢方複訊後向法院聲押獲准，今天偵結起訴，審酌被告黃男等6人均知悉1-甲基苯基-1-丙酮以及甲胺等物品如運輸至我國境內必遭製毒集團製成213萬包喵喵毒咖啡包，對我國國民身心健康及社會風氣具有潛在重大惡害。

檢方指出，被告黃男於本案犯行中居於指揮者地位，參與犯罪程度較為深入，且在被查獲後飾詞狡辯，犯後態度不佳，請量處徒刑6年；被告顏姓、林姓、蘇姓及羅姓等4人均坦承犯行犯後態度尚可，請量處徒刑2年7月；被告莊男則供出毒品來源，因而查獲黃姓主嫌，犯後態度尚佳，量處徒刑1年9月。