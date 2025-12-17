海巡署今年創紀錄查獲逾13噸毒品 市值初估超過14億元

海巡署偵防分署執行海陸空全面圍堵毒品下，海洋委員會今天海巡署中部分署開記者會，宣布截至12月初止，全國共破獲海上重大走私毒品案7件、貨櫃走私毒品案2件，同時循線在境外攔截毒品源頭，合計查獲各級毒品總計13噸811公斤，較去年的9噸441公斤成長146%，創下歷年緝毒成效之最。

海委會主委管碧玲表示，海巡署今年不只查獲各級毒品7236公斤；另在打擊內陸毒品源頭方面，不僅偵破製毒工廠5座，查獲毒品2042公斤及大麻成株481株；此外，透過與柬埔寨、印尼及加拿大等國執法機關合作，在境外攔截毒品源頭，查獲4147公斤毒品。

管碧玲並說，現場陳列查扣成品與半成品市值初估達4億元以上，可供200萬人次吸食，尤其是基隆關查獲的毒品原料，可供製成213萬包毒品咖啡包，市值高達10億元以上，對社會及家庭將帶來嚴重破壞，感謝檢察、警政、關務與海巡署的無縫合作，全面斷鏈政策的成效。

至於4個重大案件中，3件為破獲製毒工廠，包括今年4月雲林查緝隊在嘉義縣水上鄉郊區鐵皮倉庫，查獲愷他命1574公斤，以及6月新竹查緝隊在苗栗頭屋鄉渡假小木屋，查獲「喵喵」成品17.9公斤及先驅原料305公斤，犯嫌利用雞寮掩蓋製毒氣味,在深夜製毒。

此外，7月嘉義查緝隊在台南市安定區民宅，破獲從感冒藥萃取麻黃鹼製造安非他命的工廠，查獲成品154公克及假麻黃鹼35.7公斤；9月苗栗查緝隊破解透過網路購物直播平台聯繫的走私模式，在基隆關查扣毒品原料1523公斤。

海巡署呼籲民眾若發現海上不法活動，可撥打「118」免費報案專線，有機會獲得獎金，共同維護社會治安，打造無毒家園。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885