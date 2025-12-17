嘉義水上鄉鐵皮屋藏毒 檢警破獲1574公斤愷他命製毒工廠

嘉義縣水上鄉一處大型鐵皮屋暗藏製毒工廠，檢警歷經數月蒐證，今年4月展開搜索行動，當場查獲大量愷他命成品及製毒設備，規模驚人。全案共拘提5名男子到案，查扣愷他命1574餘公斤，嘉義地檢署今偵查終結，依法提起公訴。

嘉義地檢署指出，本案由檢察官張建強指揮海洋委員會海巡署偵防分署雲林查緝隊，並結合台中市政府警察局第六分局共同偵辦。專案小組長期跟監埋伏後，於4月6日持嘉義地方法院核發搜索票，前往水上鄉涉案鐵皮屋執行查緝，同時拘提28歲黃男、31歲蘇男、25歲黃男、22歲蕭男及30歲陳男等5人。

檢方查出，黃男負責尋找製毒地點並處理交通與補給事宜，自2023年9月起承租土地，2024年間興建大型鐵皮屋。今年3月起，由具製毒技術的蘇男負責指揮，其餘成員分工搬運第四級毒品先驅原料、酒精、鹽酸及相關化學設備進入現場。

檢警表示，該集團涉嫌以先驅原料混合乙酸乙酯及鹽酸，製作愷他命半成品，再經加熱、攪拌、過濾與結晶等程序，完成第三級毒品愷他命，並以夾鏈袋分裝存放。現場除查扣大量毒品外，也起出多項專業製毒器具，顯示製毒流程完整、分工明確。

嘉義地檢署認定，5名被告涉犯毒品危害防制條例製造第三級毒品罪嫌，已依法提起公訴。嘉義地檢署檢察長蔡宗熙今天率同主任檢察官姜智仁、檢察官張建強，與嘉義、苗栗、台南地檢署及海巡署，在台中市清水區舉行聯合記者會，對外說明貨櫃走私毒品及本案製毒工廠等重大查緝成果。

蔡宗熙表示，愷他命屬中樞神經抑制劑，長期施用將嚴重損害膀胱功能，甚至造成不可逆後遺症，製造毒品刑責極重，呼籲民眾切勿以身試法。檢方將持續配合降低需求、抑制供給的毒品防制政策，從源頭阻斷毒品流入社會，守護國人身心健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885