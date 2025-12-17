快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

聽新聞
0:00 / 0:00

2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

兩年前發生的殺人棄屍案近日出現突破。22歲蔡姓男子7日向屏東警方自首，供稱曾在南投殺人並將屍體棄置在八卦山區。警方14日在彰化芬園山區挖出一具白骨，並循線查出陳姓友人疑涉案，南投地檢署已聲請羈押禁見蔡、陳兩人獲准，正釐清雙方說詞差異。

警方指出，蔡男住在屏東枋寮，本身為台中霧峰人，7日到屏東投案，稱與南投57歲劉姓婦人有債務關係，前年談判失敗，一時氣憤掐死劉婦並棄屍山區，將屍體丟棄在南投、彰化交界的139線道路山區。由於139線橫跨兩縣市，地形複雜，南投、彰化警方與消防人員大規模搜索，並未發現屍體或相關跡證。

直到14日，南投與屏東警方再度前往搜索，有員警在芬園鄉境內一處山區土堆中發現疑似人類胳臂的白骨，開挖後確認為一具白骨遺骸。

檢警懷疑蔡男犯案並非單獨行動，昨天逮捕其陳姓友人。陳男僅坦承曾陪同到現場，否認共同犯案避重就輕，說詞與蔡男供述出現明顯落差。

南投地檢署檢察官已完成相驗，由於遺體白骨化，暫無法從外觀判定死因，已採驗相關檢體，後續將進行DNA比對以確認死者身分。檢方也向法院聲請羈押禁見蔡、陳兩人獲准，避免串證或滅證。

蔡姓男子2023年10月間在南投縣一民宅，徒手掐死一劉姓女子，7日傍晚6時許到枋寮派出所自首。記者潘奕言／翻攝
蔡姓男子2023年10月間在南投縣一民宅，徒手掐死一劉姓女子，7日傍晚6時許到枋寮派出所自首。記者潘奕言／翻攝

南投 屏東 彰化

延伸閱讀

男屏東自首2年前南投殺人棄屍 刑事局長拜拜後隔日彰化尋獲白骨

山區小校環境升級 淡水區中泰國小改善工程完工

明天清晨低溫11度！東北季風接續 台北馬周末開跑水氣增

台中82歲嬤孤獨死 陳屍家中成白骨…忠心白狗也餓斃倒房間

相關新聞

嘉義水上鄉鐵皮屋藏毒 檢警破獲1574公斤愷他命製毒工廠

嘉義縣水上鄉一處大型鐵皮屋暗藏製毒工廠，檢警歷經數月蒐證，今年4月展開搜索行動，當場查獲大量愷他命成品及製毒設備，規模驚...

2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

兩年前發生的殺人棄屍案近日出現突破。22歲蔡姓男子7日向屏東警方自首，供稱曾在南投殺人並將屍體棄置在八卦山區。警方14日...

再替邵琇珮認罪抱屈！柯文哲律師批檢：折損人才、摧毀台灣文官體系

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今續行言詞辯論程序，柯的委任律師蕭奕弘再度為都委會前執行秘書邵琇珮抱屈...

影／海巡署偵防分署破獲製毒工廠 管碧玲：掃毒是攸關國安的崇高任務

海洋委員會主委管碧玲今天上午出席海巡署偵防分署舉辦「查獲貨櫃走私及製毒工廠案聯合記者會」，她在致詞時表示，掃蕩毒品是與國...

男屏東自首2年前南投殺人棄屍 刑事局長拜拜後隔日彰化尋獲白骨

7日晚上一名蔡姓男子到屏東縣枋寮派出所自首，自稱2年前勒斃一名劉姓女子後，將屍體棄置於彰化山區。案發後刑事局長周幼偉到屏...

柯文哲律師批檢察官「拼湊證據」起訴 告發林俊言、林欽榮

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄案，台北地院今天行辯論程序，柯文哲的律師鄭深元說，檢方起訴柯使用拼湊、推論證據，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。