聽新聞
0:00 / 0:00
2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人
兩年前發生的殺人棄屍案近日出現突破。22歲蔡姓男子7日向屏東警方自首，供稱曾在南投殺人並將屍體棄置在八卦山區。警方14日在彰化芬園山區挖出一具白骨，並循線查出陳姓友人疑涉案，南投地檢署已聲請羈押禁見蔡、陳兩人獲准，正釐清雙方說詞差異。
警方指出，蔡男住在屏東枋寮，本身為台中霧峰人，7日到屏東投案，稱與南投57歲劉姓婦人有債務關係，前年談判失敗，一時氣憤掐死劉婦並棄屍山區，將屍體丟棄在南投、彰化交界的139線道路山區。由於139線橫跨兩縣市，地形複雜，南投、彰化警方與消防人員大規模搜索，並未發現屍體或相關跡證。
直到14日，南投與屏東警方再度前往搜索，有員警在芬園鄉境內一處山區土堆中發現疑似人類胳臂的白骨，開挖後確認為一具白骨遺骸。
檢警懷疑蔡男犯案並非單獨行動，昨天逮捕其陳姓友人。陳男僅坦承曾陪同到現場，否認共同犯案避重就輕，說詞與蔡男供述出現明顯落差。
南投地檢署檢察官已完成相驗，由於遺體白骨化，暫無法從外觀判定死因，已採驗相關檢體，後續將進行DNA比對以確認死者身分。檢方也向法院聲請羈押禁見蔡、陳兩人獲准，避免串證或滅證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言