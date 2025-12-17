2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

兩年前發生的殺人棄屍案近日出現突破。22歲蔡姓男子7日向屏東警方自首，供稱曾在南投殺人並將屍體棄置在八卦山區。警方14日在彰化芬園山區挖出一具白骨，並循線查出陳姓友人疑涉案，南投地檢署已聲請羈押禁見蔡、陳兩人獲准，正釐清雙方說詞差異。

警方指出，蔡男住在屏東枋寮，本身為台中霧峰人，7日到屏東投案，稱與南投57歲劉姓婦人有債務關係，前年談判失敗，一時氣憤掐死劉婦並棄屍山區，將屍體丟棄在南投、彰化交界的139線道路山區。由於139線橫跨兩縣市，地形複雜，南投、彰化警方與消防人員大規模搜索，並未發現屍體或相關跡證。

直到14日，南投與屏東警方再度前往搜索，有員警在芬園鄉境內一處山區土堆中發現疑似人類胳臂的白骨，開挖後確認為一具白骨遺骸。

檢警懷疑蔡男犯案並非單獨行動，昨天逮捕其陳姓友人。陳男僅坦承曾陪同到現場，否認共同犯案避重就輕，說詞與蔡男供述出現明顯落差。