影／海巡署中部分署破獲製毒工廠 管碧玲：掃毒是攸關國安的崇高任務

海洋委員會主委管碧玲今天上午出席海巡署中部分署舉辦「查獲貨櫃走私及製毒工廠案聯合記者會」，她在致詞時表示，掃蕩毒品是與國安有關的崇高任務。不法成員在製毒過程中會使用防毒面具及濾紙來保護自己的身體健康，卻用毒品來殘害青少年。國家不予嚴懲，無法對國人交代。海巡擔負的是國安的責任，不讓美麗的海洋變成罪行的海洋，在查緝毒品及走私公務的時候，保護的是國人的生命及健康。

海巡署指出，今年偵破海上重大走私毒品計7案、貨櫃走私毒品計2案，合計查獲各級毒品7,236公斤。而為打擊內陸毒品源頭，計偵破內陸製毒工廠計5座，查獲各級毒品總計2,042公斤及大麻成株481株。此外，海巡署為阻絕毒品於境外，透過加強與境外執法機關合作進行國際情資交流，114年分別於柬埔寨、印尼及加拿大攔截毒品源頭，查獲各級毒品4,147公斤。截至目前為止，114年海巡署查獲毒品總數計13,811公斤，相較去年查獲9,441公斤，成長幅度達146％，緝毒成效為歷年之最，彰顯政府自源頭打擊毒品之決心與成效。

管碧玲主委表示，現場陳展的4個案件，3案屬於破獲製毒工廠，查扣成品與半成品市值初估達4億元以上，可供200萬人次吸食，其中，由苗栗查緝隊及基隆關共同查獲的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」為第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，俗稱喵喵之先驅原料，可供毒販製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上，對社會及家庭帶來難以想像的破壞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885