男屏東自首2年前南投殺人棄屍 刑事局長拜拜後隔日彰化尋獲白骨

7日晚上一名蔡姓男子到屏東縣枋寮派出所自首，自稱2年前勒斃一名劉姓女子後，將屍體棄置於彰化山區。案發後刑事局長周幼偉到屏東縣車城鄉福安宮拜拜，警方14日就在彰化芬園山區發現1具白骨，研判應該是被殺害的劉女遺骨，但仍待驗屍確定。

22歲蔡姓男子7日晚間6時許前往枋寮派出所表示要自首，指出他在2023年10月間，因債務糾紛在南投縣一民宅徒手掐死一名當時57歲的劉姓女子，隨後棄屍於南投縣偏僻山區，警方獲報後隔日即帶蔡男前往棄屍地點尋找遺體。

屏東縣政府警察局刑警大隊人員13日下午陪同刑事局長周幼偉，到屏東縣車城鄉福安宮拜拜，祈求土地公協助破案，沒想到隔天上午就在彰化縣芬園鄉139線山區發現一具白骨，研判應是被殺害的劉女，但仍需驗屍確定。