影／新北男半夜恍惚逆向開1公里 警攔車一查竟又是毒駕

劉姓男子今天凌晨在新北市中和區環河西路往板橋方向一路逆向行駛1公里，員警攔車以唾液快篩呈現陽性反應，不僅毒駕車上還起出各式毒品，警詢後今依公共危險及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今天凌晨1時許獲報，中和區環河西路往板橋方向有汽車一路逆向行駛，幸好車速不算快，路口停等紅燈的機車騎士見狀立即閃開，差一點就被撞上，員警沿路攔查，最後在中和區環河西路3段與光環路口，攔下涉嫌逆向行駛的劉姓男子（58歲）時，發現劉講話語無倫次，意識模糊，且車內飄散出濃濃毒品異味。

經查，擔任司機的劉男今凌晨準備開車返家，卻從永和區環河西路、保生路口便一路逆向往中和方向行駛，行駛約有1公里，員警以唾液快篩呈現陽性反應，依法舉發劉涉嫌施用毒品駕車並移置保管車輛。

警方並在車內查扣K他命施用器具K卡一張、大麻1包、K他命1包、毒品咖啡包8包、哈密瓜錠1包、梅錠1包及手機2支，警詢後今依公共危險及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885