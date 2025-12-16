聽新聞
0:00 / 0:00
酒後走路碰撞爆殺機？莽男持刀猛刺路人滿地血 警聽聞叫喊聲急奔壓制
新北市板橋區今晚發生持刀傷人事件。席男酒後步行經過新海路時與陳男發生碰撞，雙方發生口角後席男竟掏出折疊刀猛刺陳男，造成陳男腹部及大腿刀傷血流如注。附近正在處理交通事故的警員聽聞喊叫聲立即前往將席男壓制逮捕，並通報救護車將受傷的陳男送醫，所幸無生命危險，席男已被警方帶回警局，將朝殺人未遂罪嫌偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【中央社／新北16日電】
新北市板橋區新海路今晚發生陳姓男子疑行走時，與已有酒意席男發生碰撞，竟遭對方持折疊刀猛刺腹部及大腿，當場血流如注；警方獲報，迅速到場將席男壓制送辦。
海山分局以訊息說明，41歲陳姓男子今晚7時許行經板橋區新海路109巷口時，疑似與已有酒意的席姓男子發生碰撞。
警方表示，雙方雖互不認識，但席男認為被撞到，且對方未道歉、反欲揮拳攻擊，才會持摺疊刀刺傷對方腹部及左大腿，陳男當場倒地，血流如注。
警方表示，由於當時有員警於事發地點附近處理交通事故，獲報後迅速到場壓制席男，並呼叫支援警力到場將人帶回警局；詢問後，警方將依殺人未遂罪嫌將席男移送新北檢偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言