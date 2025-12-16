快訊

酒後走路碰撞爆殺機？莽男持刀猛刺路人滿地血 警聽聞叫喊聲急奔壓制

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

救護車示意圖。圖／AI生成
救護車示意圖。圖／AI生成

新北市板橋區今晚發生持刀傷人事件。席男酒後步行經過新海路時與陳男發生碰撞，雙方發生口角後席男竟掏出折疊刀猛刺陳男，造成陳男腹部及大腿刀傷血流如注。附近正在處理交通事故的警員聽聞喊叫聲立即前往將席男壓制逮捕，並通報救護車將受傷的陳男送醫，所幸無生命危險，席男已被警方帶回警局，將朝殺人未遂罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【中央社／新北16日電】

新北市板橋區新海路今晚發生陳姓男子疑行走時，與已有酒意席男發生碰撞，竟遭對方持折疊刀猛刺腹部及大腿，當場血流如注；警方獲報，迅速到場將席男壓制送辦。

海山分局以訊息說明，41歲陳姓男子今晚7時許行經板橋區新海路109巷口時，疑似與已有酒意的席姓男子發生碰撞。

警方表示，雙方雖互不認識，但席男認為被撞到，且對方未道歉、反欲揮拳攻擊，才會持摺疊刀刺傷對方腹部及左大腿，陳男當場倒地，血流如注。

警方表示，由於當時有員警於事發地點附近處理交通事故，獲報後迅速到場壓制席男，並呼叫支援警力到場將人帶回警局；詢問後，警方將依殺人未遂罪嫌將席男移送新北檢偵辦。

陳男受傷倒臥馬路上，救護人員到場救援，地面滿是鮮血。圖／翻攝自臉書社團我是板橋人
陳男受傷倒臥馬路上，救護人員到場救援，地面滿是鮮血。圖／翻攝自臉書社團我是板橋人

