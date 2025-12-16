快訊

妻遭毒駕男撞死 丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子昨天涉嫌毒駕，撞死林姓婦人。林婦的丈夫今天說，別想和解，他要為別人想。他曾要拿警察的槍（槍斃楊男），但警察不給他。他說，放走楊男，以後又要撞誰都不曉得，這不是很罪孽嗎？

55歲楊男昨天涉嫌吸毒後開車，在基隆市仁一路撞飛走在路旁側的林姓婦人後，又往前猛衝，連撞12輛汽機車才停下。警方在楊車內查扣疑似第2級毒品依托咪酯煙彈（喪屍煙彈），連同楊男唾液快篩檢測均呈現陽性反應。

林婦的丈夫說，昨天他去理頭髮，妻子去買菜。頭髮理好後，他打了5、6通電話給妻子都沒接通，心想一定有問題。

在理髮廳中聽說不遠處發生車禍，他越想越不對，心裡很急，趕去現場，警察在處理事情不理他，他跑回去理髮廳等，想了一想又去現場，來回3趟，但警察還在忙，沒多理會他。最後他跟警察說，他是家屬，問說3個被撞的人中是不是有他的妻子？警察才理他，才得知妻子的噩耗。

林婦的丈夫表示，他已退休，已在故鄉老家買房子了，打算和妻子返鄉生活，沒想到發生這種事。昨天真的很生氣，精神很不好。他感嘆，毒駕殺人可能不會判死，關一關又出來，你放了他（楊男），以後又要撞誰都不曉得。這不是很罪孽嗎？

林婦的丈夫感嘆毒駕、酒駕危害真得太嚴重了，無辜百姓真的是太無辜了，隨便就被撞到了。「死刑犯也不槍斃，什麼都不（做）」反正毒駕、酒駕一大堆，無辜的百姓真的最倒楣了。好好的人就被撞死了，他去理頭髮，她去買個菜就被撞死了。

林婦的丈夫說，楊男做這種事不能原諒，不能說「等一下錢弄一弄就出來」，又害誰？又要害別人，所以他一定要告到底，別想和解，他還要為別人想，不然以後出來又要撞別人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

楊男昨天涉嫌毒駕，在基隆市仁一路速撞擊走在路旁的林姓婦人（紅圈處）。林婦的丈夫今天說，別想和解，他還要為別人想，免得以後又要撞別人。記者邱瑞杰／翻攝
楊男昨天涉嫌毒駕，在基隆市仁一路速撞擊走在路旁的林姓婦人（紅圈處）。林婦的丈夫今天說，別想和解，他還要為別人想，免得以後又要撞別人。記者邱瑞杰／翻攝

警察 妻子 丈夫

