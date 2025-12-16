聽新聞
感冒藥煉出原料！高中學歷男自學製毒走歹路 藏曾文溪旁煉毒遭破獲
台南市32歲謝姓男子及莊姓男子，兩人雖僅有高職、高中學歷，卻查找資料自學煉毒，並在曾文溪畔設置製毒工廠，購買感冒藥提煉出安非他命的先驅原料，四級毒品氯鉀麻黃鹼及麻黃鹼，刑事局去年底接獲線報，調查後逮捕謝、莊兩人，依毒品罪嫌移送法辦，兩人被羈押並起訴在案後，近期台南地院分判謝、莊7年、3年有期徒刑。
刑事局偵查第三大隊今天指出，去年底警方接獲線報，台南市一處製毒集團，利用曾文溪旁偏僻地區設置製毒工廠。警方進一步發現，製毒工廠利用感冒藥，提煉出四級毒品氯假麻黃鹼及麻黃鹼，做為安非他命的關鍵先驅原料。
為躲避警方查緝，製毒集團以「分階段、分處所」，刻意選定於台南市安定區一處鐵皮廠房做為製毒工廠，另選定台南市安南區一處鐵皮廠房，做為倉庫及另階段製程工廠，白天利用租賃小貨車載送化學原料，深夜時分方才進行毒品製造，以分散風險。
警方蒐證後鎖定謝、莊兩人，兩人雖只有高職、高中學歷，卻上網或查找資料自學製毒技能。警方長期蒐證後，在台南市安定區、安南區破獲製毒工廠，起出第四級毒品氯假麻黃鹼成品毛重177公斤、麻黃鹼成品毛重2公斤、製毒原料及設備一批。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
