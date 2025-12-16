無照男忘打方向燈的代價 遇警太緊張手抖出毒品　

詹姓男子今凌晨騎車行經桃市桃園區三民路，因變換車道未打燈，遭巡邏警攔查發現，不僅無照駕駛，背包內還有BB槍，詢問是否有違禁品時，詹男緊張得雙手發抖，口袋掏呀掏，第一次空手，第二次太緊張意外抖出3小包安毒，警詢後送辦。

桃園警方說，景福派出所員警張瀧升及黃虢恩今天凌晨3時50分外出巡邏時，在三民路發現有名機車騎士變換車道未使用方向燈，立即進行稽查取締。

經查35歲詹姓男子沒有駕駛執照，員警請他配合檢查，發現背包內有一把BB槍，觀察詹男神色很緊張、雙手微微發抖，且情緒變得不穩定，突然間詢問員警姓名，表示要提告。

員警見他行徑怪異提高警覺，詢問他有無攜帶違禁物品，沒想到詹男在口袋掏了掏，雖然聽到口袋中似乎有塑膠袋互相摩擦的聲音，但當詹男手伸出來時，卻是空無一物，員警再次詢問時，詹男又掏了掏口袋，手再伸出來時，發現手掌夾了3小包安非他命毒品，立刻抓住他的手，經實施唾液快篩為陽性，依法送辦。

桃園分局說，吸毒不僅危害自身健康，吸毒後駕車更是危害所有人生命安全，警方嚴正申明毒駕零容忍，今年迄今已查獲毒駕55案，將持續加強查緝毒品及稽查取締毒駕酒駕，維護民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885