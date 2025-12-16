台南製毒集團藏身田野煉毒 刑事局逮2嫌續追上游

以32歲謝男為首的製毒集團藏身台南市曾文溪旁偏僻地區，且「分階段、分處所」於鐵皮廠房利用感冒藥提煉製毒，刑事局獲報後長期蒐證，順利逮捕謝男兩嫌，持續追查上游犯嫌。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊第2隊長陳彥宇表示，去年底接獲線報指出，台南市某製毒集團利用曾文溪旁偏僻地區設置製毒工廠，從事不法行為，經長期蒐證查出此集團是以有毒品前科的謝男為首。

全案報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局結合台南市相關單位共組專案小組跟監調查。

經調查了解，高職畢業的謝男和共犯32歲莊男是自學製毒，且為躲避警方查緝，以「分階段、分處所」方式選定台南市安定區一處鐵皮廠房做為製毒工廠，再選定台南市安南區另一處鐵皮廠房做為倉庫及另階段製程工廠。

由於第四級毒品氯假麻黃鹼及第四級毒品麻黃鹼是做為第二級毒品安非他命關鍵的先驅原料。兩嫌利用租賃小貨車於白天載送化學原料，深夜時分再進行毒品製造，且透過使用感冒藥進而提煉出麻黃鹼，藉此犯案模式分散風險。

專案小組經長期偵搜，見時機成熟於去年12月5日執行攻堅查緝行動，並於台南市安定區、安南區破獲第四級毒品氯假麻黃鹼製造工廠，現場起出第四級毒品氯假麻黃鹼成品毛重177.09公斤、麻黃鹼成品毛重2.0323公斤、製毒原料及設備一批等大批證物。

警方初估，遭查獲毒品和原料可製成約140多公斤的安非他命，市價約為新台幣1400多萬元。

謝男和莊男到案後坦承犯行不諱，全案詢後依違反毒品危害防制條例移請南檢偵辦，經法院裁定羈押禁見，地檢署起訴在案。警方持續追查上游犯嫌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885