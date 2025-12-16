快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

台南製毒集團藏身田野煉毒 刑事局逮2嫌續追上游

中央社／ 台北16日電

以32歲謝男為首的製毒集團藏身台南市曾文溪旁偏僻地區，且「分階段、分處所」於鐵皮廠房利用感冒藥提煉製毒，刑事局獲報後長期蒐證，順利逮捕謝男兩嫌，持續追查上游犯嫌。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊第2隊長陳彥宇表示，去年底接獲線報指出，台南市某製毒集團利用曾文溪旁偏僻地區設置製毒工廠，從事不法行為，經長期蒐證查出此集團是以有毒品前科的謝男為首。

全案報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局結合台南市相關單位共組專案小組跟監調查。

經調查了解，高職畢業的謝男和共犯32歲莊男是自學製毒，且為躲避警方查緝，以「分階段、分處所」方式選定台南市安定區一處鐵皮廠房做為製毒工廠，再選定台南市安南區另一處鐵皮廠房做為倉庫及另階段製程工廠。

由於第四級毒品氯假麻黃鹼及第四級毒品麻黃鹼是做為第二級毒品安非他命關鍵的先驅原料。兩嫌利用租賃小貨車於白天載送化學原料，深夜時分再進行毒品製造，且透過使用感冒藥進而提煉出麻黃鹼，藉此犯案模式分散風險。

專案小組經長期偵搜，見時機成熟於去年12月5日執行攻堅查緝行動，並於台南市安定區、安南區破獲第四級毒品氯假麻黃鹼製造工廠，現場起出第四級毒品氯假麻黃鹼成品毛重177.09公斤、麻黃鹼成品毛重2.0323公斤、製毒原料及設備一批等大批證物。

警方初估，遭查獲毒品和原料可製成約140多公斤的安非他命，市價約為新台幣1400多萬元。

謝男和莊男到案後坦承犯行不諱，全案詢後依違反毒品危害防制條例移請南檢偵辦，經法院裁定羈押禁見，地檢署起訴在案。警方持續追查上游犯嫌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 台南 刑事局

延伸閱讀

愛馬仕、香奈兒一折...新北男赴陸學技術賣盜版包 侵權3000萬

網路廣告稱可投資批發「保證獲利」 刑事局：常見詐騙手法

刑事局籲國際刑警組織納台灣 完善全球治安防護網

軍事作家黃竣民遭詐團盜照上千次 刑事局今年下架假冒名人逾2萬件

相關新聞

感冒藥煉出原料！高中學歷男自學製毒走歹路 藏曾文溪旁煉毒遭破獲

台南市32歲謝姓男子及莊姓男子，兩人雖僅有高職、高中學歷，卻查找資料自學煉毒，並在曾文溪畔設置製毒工廠，購買感冒藥提煉出...

無照男忘打方向燈的代價 遇警太緊張手抖出毒品　

詹姓男子今凌晨騎車行經桃市桃園區三民路，因變換車道未打燈，遭巡邏警攔查發現，不僅無照駕駛，背包內還有BB槍，詢問是否有違...

桃園喪屍煙彈事件送驗陰性 國教盟：仍是新型毒品警訊

近日桃園某國中校園發生疑似「喪屍煙彈」事件，後續出現送驗陰性遭指烏龍一場。國教行動聯盟今日發布新聞稿強調，這不是烏龍，而...

毒駕男今年犯第3次...這次撞死婦 基警局長：累犯應押、論殺人罪

基隆一周發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡。昨天肇事的楊男今年已涉兩起毒駕案，基隆市警察局長林信雄今天說，將在檢警聯席會議提...

愛馬仕、香奈兒一折...新北男赴陸學技術賣盜版包 侵權3000萬

新北市𡍼姓男子在去年間赴大陸仿品工廠學習盜版名牌包的維修技術，以低價進口名牌包後，在台灣開臉書社群販售，將HERMES...

桃園少年涉毒 喪屍煙彈近8成

桃園市某國中女學生上周在校施用電子煙，還有情緒、行為異常，警方初驗煙油為俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，引起軒然大波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。