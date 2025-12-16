桃園喪屍煙彈事件送驗陰性 國教盟：仍是新型毒品警訊

近日桃園某國中校園發生疑似「喪屍煙彈」事件，後續出現送驗陰性遭指烏龍一場。國教行動聯盟今日發布新聞稿強調，這不是烏龍，而是新興毒品快速變形、檢測與通報制度仍停留舊工具的警訊，驗出陰性僅代表在該次檢體、該次方法與可檢項目下未檢出，不等於風險不存在，更不代表校園毒品防制可以鬆手。

國教盟理事長王瀚陽表示，在本次事件中，肯定警方依法採證、送驗、釐清事實的作法。但當新興毒品透過電子煙載具進入校園，若只靠單點、單次、單方法檢測，面對成分快速翻新，很容易出現漏檢或爭議。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師表示，警察在第一線可先以快篩掌握風險，但快篩屬免疫檢測，可能出現偽陽性。更關鍵的是，新興毒品成分多變，若仍以傳統常規項目檢驗，可能出現「症狀高度可疑、結果卻陰性」的落差。因此，當快篩呈陽性或出現高度臨床疑慮時，應以液相層析串聯質譜進一步確認與定性，才能避免誤判、也避免錯失介入時機。

國教盟青年部執行長李雨函指出，毒品風險正在快速擴散，社會不能被一句「陰性」安撫，而應趁此機會把制度升級。

國教盟提出「用科技反制科技」的兩層式新興毒品檢測與通報制度，在第一層透過唾液快篩，在校園突發事件與第一線執法現場中，先快速辨識風險、啟動保護與通報。第二層是液相層析串聯質譜，當出現兩種情況即應立即銜接，一是快篩結果疑似偽陽性或結果爭議高，二是出現明顯生理毒品反應，第二層檢測結果便能作為後續醫療處遇、溯源追查與司法判斷的確認依據。

國教行動聯盟呼籲行政院，新興毒品正以科技偽裝、快速擴散中，政府就必須建立制度並以科技反制。把兩層式流程做成跨部會共用的標準作業、補齊確認檢測量能與時程、讓第一線敢做、能做、做對，才能同時守護校園安全，避免憾事重演。