毒駕男今年犯第3次...這次撞死婦 基警局長：累犯應押、論殺人罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆一周發生兩起毒駕車禍，造成2人死亡。昨天肇事的楊男今年已涉兩起毒駕案，基隆市警察局長林信雄今天說，將在檢警聯席會議提案「毒駕累犯建請羈押」，並請司法單位研議毒駕累犯致人傷亡案件，用不確定殺人犯罪故意論處，科以更重刑責，強化法律嚇阻力。

55歲楊男昨天涉嫌吸毒後，開車沿基隆市仁一路行駛時，失控往右偏移，撞飛走在仁一路側的55歲林婦後，持續往前衝，撞擊路邊12輛汽機車才停下。

楊男酒測值0，但在車內查扣的疑似第2級毒品依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）及楊男唾液，經快篩檢測均呈現毒品陽性反應。楊男被帶回派出所調查時，抗拒員警詢問，今早才被送到二分局偵查隊製作筆錄。

基隆市長謝國樑天邀集警察局、衛生局和消防局研商對策，全面檢視毒駕防制作為。謝指示警察局持續加強攔檢盤查，提高執法密度，並規畫導入防撞防護設備，確保執勤安全，並在林信雄和衛生局長張賢政，今天說明應對措施，展現市府對毒駕零容忍立場。

林信雄說，今年基隆警方取締各類毒品犯罪，都較去年同期增加四成。在毒品溯源部分，查獲37起分裝場，較去年的12件增加了兩倍以上。毒駕查緝142件，也較去年增加一倍以上。只是雖然積極查緝，但做的還不夠好，非常遺憾近期發生兩起毒駕造成的重大車禍。

林信雄表示，昨天肇事的楊男，今年在先前已曾4次涉毒被捕，其中2次是毒駕。日前開車在新豐街開車自撞，無人傷亡，因相關事證不足，警方依法未能採取強制性作為。

林信雄認為，毒品人口持續犯案，造成其他人安全的威脅，未來對毒駕的累犯，尤其是肇事者，會建請地檢署聲押，並能透過法院裁定羈押，讓這些人讓這些人暫時與社會隔離，不再產生危害，保護民眾安全。

基隆地區檢警聯繫會議今天下午召開，林信雄說，他會提案討論，希望更能確保民眾在路上更安全，讓毒駕犯罪者受到更大的刑法懲罰。

林信雄希望司法界、學界跟實務界，都能針對這種明知自己在使用毒品之後，會產生精神障礙，卻仍然開車，造成人車禍導致重大傷亡行為，能以不確定犯罪故意的殺人罪來科刑，才能讓行為者真正承擔行為責任，並讓法律產生威嚇效果。

張賢政表示，依托咪酯使用後，會影響人體意識，導致控制力和判斷能力下降，有些個案會抽搐，比較嚴重時甚至導致昏迷，所以當然就不適合操作機械，不適合開車。

張賢政說，使用新興毒品的個案，雖然是在醫學上面，還是被認為是疾病，也就是藥癮，希望透過醫療得到一些幫助。不過誠如警方的論述，對次累犯，除了醫療之外，是不是需要透過司法強制作為，警方會提供足夠的事證，建請檢方聲押及法院裁押的依據。

張賢政指出，在國家整體政策上面，犯毒品案者可能被轉介到衛生局跟醫療單位，提供醫療心理健康的關懷，但是新興毒品並沒有替代治療或是戒癮治療，醫師提供的幫助是心理諮商，以及如果有其他的精神科共病，再提供共病症的治療。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆市一周發生兩起毒駕車禍，造成2人死，警察局長林信雄（左）和衛生局長張賢政今天說明防制及防治對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一周發生兩起毒駕車禍，造成2人死，警察局長林信雄（左）和衛生局長張賢政今天說明防制及防治對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一周發生兩起毒駕車禍，造成2人死，衛生局長張賢政（右）和警察局長林信雄今天說明防制及防治對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一周發生兩起毒駕車禍，造成2人死，衛生局長張賢政（右）和警察局長林信雄今天說明防制及防治對策。記者邱瑞杰／攝影

