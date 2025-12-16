快訊

愛馬仕、香奈兒一折...新北男赴陸學技術賣盜版包 侵權3000萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新北市𡍼姓男子在去年間赴大陸仿品工廠學習盜版名牌包的維修技術，以低價進口名牌包後，在台灣開臉書社群販售，將HERMES、CHANEL等名牌包仿冒品，以「市價一折」的價格販售，刑事局智財大隊接獲檢舉後，去年底持搜索票帶回涉案塗男等4人，查扣96件仿冒名牌包，經權利人估算，侵權市值破3000萬元，警詢後依違反商標法罪嫌送辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊在去年底接獲商標權利人提出檢舉，有不肖賣家在臉書社群「〇〇皮革手作坊」分享鑑別名牌包款正仿品知識，還以「手工製作、與正品完全相同」、「市價1折」等噱頭，吸引買家購買仿冒品。

警方判斷可能有組織性集團，製造仿冒名牌包款大量販售，藉此謀取暴利，立即成立專案小組擴大偵辦。

專案小組進行長期蒐證及跟監埋伏後，確認犯嫌進貨及倉儲場所，去年11月間搜索位於新北市土城區的工廠，當場查獲𡍼姓男子（28歲）等4人，另外查扣仿冒HERMES、CHANEL等精品包款90餘件、改造加工工具，經權利人估算，侵權市值超過3000萬元。

警方調查，塗姓男子除向大陸採購採購仿冒包款外，還多次親自前往仿品工廠學習維修技術，在工廠客製化訂製商品時，參與選配皮材、核對版型等製作過程。

警方發現，此案查扣案精品包款使用的原料、工法及防偽技術，與原廠趨近雷同，難以肉眼辨別正仿品，需使用原廠之儀器方得辨識。

全案經偵詢後，依違反商標法、著作權法及刑法偽造文書罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事局智財大隊提醒，依據商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金，刑事局呼籲民眾勿有僥倖心理販售仿冒商品，刑事局將持續針對相關違法案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護的完善。

新北市塗姓男子等人從大陸進口名牌包仿冒品，在台灣以市價一折販售，警方循線查獲涉案商品，侵權市值破3000萬元。記者陳宏睿／翻攝
新北市塗姓男子等人從大陸進口名牌包仿冒品，在台灣以市價一折販售，警方循線查獲涉案商品，侵權商品使用的皮革，與原廠近似，一般消費者肉眼難辯。記者陳宏睿／翻攝
新北市塗姓男子等人從大陸進口名牌包仿冒品，在台灣以市價一折販售，警方循線查獲涉案商品，侵權市值破3000萬元。記者陳宏睿／翻攝
仿冒 名牌包

