桃園少年涉毒 喪屍煙彈近8成

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭／桃園報導

新興<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>常偽裝成咖啡包、糖果或摻入<a href='/search/tagging/2/電子煙' rel='電子煙' data-rel='/2/225571' class='tag'><strong>電子煙</strong></a>彈造成危害，圖為桃園市警局少年隊近日溯源追查毒品案件，查扣大量第三級毒品咖啡包。圖／警方提供
新興毒品常偽裝成咖啡包、糖果或摻入電子煙彈造成危害，圖為桃園市警局少年隊近日溯源追查毒品案件，查扣大量第三級毒品咖啡包。圖／警方提供

桃園市某國中女學生上周在校施用電子煙，還有情緒、行為異常，警方初驗煙油為俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，引起軒然大波。不過，警方昨天公布送驗煙彈、學生尿液結果為陰性，雖非涉及毒品，但未成年私用電子煙，將移給教育局輔導、衛生局裁罰。

儘管女學生並非施用毒品，但校園涉毒的情形有增加趨勢。桃園市警察局統計，桃園市近3年少年涉毒人數，2023年67人含學生33人、2024年57人含學生32人、今年1至11月107人含學生44人，學生涉毒集中高中職階段。107名少年被查獲涉毒樣態近8成為依托咪酯，喪屍煙彈已入侵校園。

桃園市警察局少年隊隊長戴賢說，某國中生疑施用喪屍煙彈電子煙產品，少年隊獲報調查，並將器具、煙彈及學生尿液送驗均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置；此外，新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，警方將持續針對毒品源頭溯源刨根。

針對女學生初驗涉毒後又逆轉，警方昨說明，毒品快篩試劑呈偽陽性，是受毒品結構相似物、純度低或雜質多重因素影響，導致試劑反應不完全。新興毒品常偽裝成咖啡包、糖果或摻入電子煙彈，警方會持續與學校合作，加強宣導，提供偽包裝態樣提升學生辨讀能力。

桃園市教育局指出，已要求各級學校落實三級預防輔導策略，利用集會、入班宣導及親職座談等時機，宣導不當使用依托咪酯易造成無法控制身體而不自主抽動扭動、身體僵硬、腎上腺功能不全甚至有死亡風險等不良影響，利用文宣及短片等反毒媒材強化學生拒絕技巧。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

電子煙 喪屍煙彈 毒品 未成年 校園

