台南前議長郭信良涉供地濫倒廢土 又一案起訴

台南市前議長郭信良涉嫌提供土地供營造廠違規回填廢土，檢調偵辦時開挖土地，發現回填土壤夾雜廢棄混凝土、塑膠管等廢棄物。圖／讀者提供

台南市前議長郭信良今年十月被控替三地集團創辦人關說光電場，遭橋頭地檢署依貪汙治罪條例起訴；橋檢又查出郭涉嫌提供土地供營造廠違規回填廢土，昨再以違反廢清法追加起訴，具體求刑三年半。郭信良昨回應，他從政至今坦蕩蕩，會向法院說清楚講明白。

檢調查出，郭信良旗下昱峰能源工程公司，二○二二年計畫在台南安南區城西段土地開發光電場，因未取得台電饋線容量，遲未施工，砸錢承租的土地一直閒置。

去年國家住都中心於安南區開發和順安居社宅，由大灣營造廠承包土方外運，郭信良積欠營造廠負責人李男約六百萬元，李為省處理費詢問郭有無可供回填的土地，郭同意以城西段閒置光電場供傾倒。

去年八月起，李男即指示徐姓工地主任及黃姓下包商，將社宅工地開挖的土石運往填埋，土方夾雜磚塊、廢塑膠管，郭的員工發現後回報，郭未制止反刪照滅證。

橋檢偵辦郭信良涉收賄關說光電場案，意外追出這起濫倒廢棄物案；經統計，李男外運並濫倒的營造剩餘土石方共四萬九三七二立方公尺，經換算李約可節省二九六萬餘元處理費。

郭信良辯稱，李男問他有無土地可回填，他才說城西段可填，員工傳照片給他時，他有請李男改善；李男則坦承他有跟郭信良說土方是從地下室開挖，且未提供土方來源證明給郭。

檢方認定營造廠未依案場土方清運計畫，將土方送往合法土資場處理，反而直接回填至郭信良提供的土地，依違反廢棄物清理法等罪，追加起訴郭信良、李姓負責人、徐姓工地主任及黃姓包商、蔡姓司機等五人，其中郭信良具體求刑三年半。