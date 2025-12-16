聽新聞
0:00 / 0:00

基隆毒駕男暴衝 撞死婦人再撞12車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

楊姓男子昨天在<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>市涉嫌<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>，撞死走在路旁的林姓婦人，再衝撞12輛汽機車。記者邱瑞杰／翻攝
楊姓男子昨天在基隆市涉嫌毒駕，撞死走在路旁的林姓婦人，再衝撞12輛汽機車。記者邱瑞杰／翻攝

楊姓男子昨開車在基隆市失控偏移，撞倒走在路旁林姓婦人，再一路高速衝撞十二輛汽機車才停下，林婦送醫不治。警方在車上發現二顆煙彈，連同楊男唾液經快篩檢測均呈現毒品陽性反應，研判毒駕，楊男至昨晚仍拒絕警詢，警方今天移送地檢署偵辦。

五十五歲林姓婦人昨上午原本和丈夫一同外出採買，後分開各自辦事；丈夫得知車禍趕回現場，曾焦急打電話給妻子，但沒人接聽，詢問員警傷者樣貌後趕到醫院，才知是妻子遇難，悲痛不已。

基隆市南榮路本月九日才發生毒駕事故，釀一死兩傷。接連發生毒駕，市長謝國樑、警察局長林信雄、衛生局長張賢政今天將說明預防毒駕措施，防止無辜市民再受害。

五十五歲楊男昨上午十一時許開車沿基隆市仁一路行駛，通過愛九路口時失控往右偏移，撞飛走在路側的林婦，楊未停車還加速往前衝，撞上停在路邊轎車，再波及十一輛路邊汽機車後停下。

開車跟在楊男後方的目擊者說，楊男當時行駛在兩個車道中間，時速應不到廿公里，不斷左右搖晃；他有按喇叭示警，且保持距離，不敢超車。楊男通過愛九路口時突加速，一路往前撞。

目擊者說，車禍發生後他幫忙救人，想放反光錐時看到林婦倒在車旁，被看板壓著，趕緊和其他人合力救人。消防人員抵達，林婦已無呼吸心跳，送醫急救不治。

楊男和被撞的六十六歲林姓男子受輕傷，送醫無礙。警方事後在楊男車內發現二顆煙彈，連同楊男唾液經快篩檢測均呈現毒品陽性反應。

基隆 毒品 車禍 毒駕 謝國樑

延伸閱讀

1周2起毒駕害命事件…男在車禍現場找人 才知愛妻罹難

童子瑋掛看板藍營批搶功 民進黨反指國民黨憂選情

問鼎市長起手式？基議長童子瑋掛看板秀服務成績 藍營諷政績吸血鬼

毒駕衝進人群 老翁救人反捲車底不治…謝國樑痛心：絕對零容忍

相關新聞

基隆槍擊案凶嫌落網「坦承開2槍」…警今晨找到死者 1槍擊中右胸致命

基隆市盧男與鄭男昨天相約談判，鄭的家人昨晚報警協尋。警方今晨發現鄭男陳屍在大武崙工業區的車內，右胸中彈。盧男上午8時許落...

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

基隆市盧男與鄭男昨天相約談判，盧男開槍射中鄭男右胸後，將鄭留置車內就逃離現場。警方接獲鄭男家人報案，今晨4時左右發現鄭男...

台南前議長郭信良涉供地濫倒廢土 又一案起訴

台南市前議長郭信良今年十月被控替三地集團創辦人關說光電場，遭橋頭地檢署依貪汙治罪條例起訴；橋檢又查出郭涉嫌提供土地供營造...

佃西重劃案、收賄護航光電…郭信良官司不斷

郭信良近年官司不斷，二○二三年捲入台南佃西重劃案，被控收賄一千三百萬元，一度被依貪汙罪判刑十三年，二審逆轉無罪；近期又被...

基隆毒駕男暴衝 撞死婦人再撞12車

楊姓男子昨開車在基隆市失控偏移，撞倒走在路旁林姓婦人，再一路高速衝撞十二輛汽機車才停下，林婦送醫不治。警方在車上發現二顆...

中檢毒品案4成緩起訴 指定醫療院所戒治有427件占六成

行政院的「新世代販毒策略行動綱領」訂定，提升緩起訴附命戒癮治療、多元處遇比率，台中地檢署統計，今年截至11月的毒品案件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。