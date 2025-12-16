佃西重劃案、收賄護航光電…郭信良官司不斷

郭信良近年官司不斷，二○二三年捲入台南佃西重劃案，被控收賄一千三百萬元，一度被依貪汙罪判刑十三年，二審逆轉無罪；近期又被橋頭地檢署查出涉索賄九百萬元幫三地能源護航光電場，案已起訴，移審橋頭地院審理中。

郭信良綽號「黑面」，連任七屆台南市議員，二○一八年當上議長，二○二二年爭取議長連任失利，隨後陷入多起官司。二○二三年間台南地檢署偵辦佃西重劃案，郭被控與台南佃西里長高進見合謀，向工程顧問公司業者、重劃會會長廖堅志收賄一千三百萬元，被依貪汙罪起訴。

一審依不違背職務收受賄賂罪，判郭十三年徒刑，褫奪公權八年，高進見判刑九年、教唆偽證罪六月、褫奪公權四年。但二審合議庭認為郭未藉議長職位向業者勒索財物，也無法佐證收到款項具對價關係，判二人無罪，案件上訴至最高法院。

郭信良今年四月又被控收取三地集團創辦人鍾嘉村九百萬元賄款，為鍾護航台南光電案場，且郭信良還兩頭賺，讓營造業者介入包工程、回填廢棄物至三地旗下光電場。

檢方首次偵訊時郭以卅萬元交保，第二次傳訊改以二百萬元交保，今年十月橋頭地檢署認定郭信良索賄，依貪汙罪起訴郭及鍾嘉村，案件移審橋頭地院。

昨橋檢再追加起訴郭違反廢清法；台南市議會國民黨團發言人、議員蔡宗豪認為，無論光電開發、土地利用或廢棄物處理，市府與中央主管機關應全面檢討監督機制，杜絕權力介入、非法濫倒等亂象。

民進黨團總召周嘉韋說，光電政策在台南長期被外界視為高度敏感、易滋生黑金疑慮領域，有意角逐市長的立委陳亭妃、林俊憲更應避免與具爭議性的人士接觸。