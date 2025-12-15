快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市盧男與鄭男昨天相約談判，盧男開槍射中鄭男右胸後，將鄭留置車內就逃離現場。警方接獲鄭男家人報案，今晨4時左右發現鄭男陳屍車內，上午8時許逮捕盧男，晚間依殺人等罪嫌送辦。檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見。

鄭男（34歲）和盧男（33歲）都有幫派背景，兩人的共同友人表示，鄭、盧原本有交情，後來發生糾紛反目成仇。鄭男日前曾嗆聲要對盧男開槍，盧男昨天約鄭男到大武崙工業區附近產業道路談判，沒想到發生命案

盧男昨天中午邀林姓男子同行，鄭男則開家中的保時捷到場。盧男開車到場後獨自下車，林留在車內。盧男坐進鄭車的副駕駛座，與坐在駕駛座的鄭男又起爭執。

盧男拿出改造手槍，朝車內開了一槍。鄭男見盧開槍，又氣又急，打開車門要下車。盧男擔心鄭男會去「抄傢伙」，又朝鄭男開了1槍，擊中鄭的右胸。鄭男中槍後倒轎車旁，盧男下車後，把鄭男推進保時捷的後座，就與林男同車離去。

鄭的家人昨天中午知道他要外出「處理事情」，昨晚聯絡不上覺得不安，報警協尋。警方今天凌晨4時左右，在大武崙工業區武訓街找到鄭男開的車，看到他中彈倒在後座，通知消防局救援。消防人員到場，發現鄭男明顯死亡。

警方上午8時許在成功一路巷底找到盧男的車，但人不在車內。員警在旁守候，見盧男出現將他逮捕，並在盧男家中查扣疑涉案手槍。盧男承認因為鄭男有財務糾紛，昨天又起爭執，開槍擊中鄭男。林男則說，一直待在車內，不知道盧男開槍殺人。

警方完成筆錄後，今晚將盧男和林男移送基隆地檢署。檢察官複訊後，以盧男涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見，另命林男6萬元交保。

基隆市盧姓男子昨天涉嫌開槍殺死鄭男，警方今逮捕盧男後，起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓男子昨天涉嫌開槍殺死鄭男，警方今逮捕盧男後，起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓男子昨天涉嫌開槍殺死鄭男，警方今天上午逮捕盧男，晚間移送檢方偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓男子昨天涉嫌開槍殺死鄭男，警方今天上午逮捕盧男，晚間移送檢方偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓男子昨天涉嫌開槍殺死鄭男，警方今晨發現鄭男陳死車內採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓男子昨天涉嫌開槍殺死鄭男，警方今晨發現鄭男陳死車內採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓男子昨天涉嫌開槍殺死鄭男，警方今天上午逮捕盧男，晚間移送檢方偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市盧姓男子昨天涉嫌開槍殺死鄭男，警方今天上午逮捕盧男，晚間移送檢方偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 殺人 幫派 命案 槍擊

