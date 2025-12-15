基隆槍擊案凶嫌落網「坦承開2槍」…警今晨找到死者 1槍擊中右胸致命

基隆市盧男與鄭男昨天相約談判，鄭的家人昨晚報警協尋。警方今晨發現鄭男陳屍在大武崙工業區的車內，右胸中彈。盧男上午8時許落網，坦承開槍行凶，警方帶回調查後，今晚依殺人等罪嫌將他移送檢方偵辦。

鄭男（34歲）和盧男（33歲）都有幫派背景，盧男本月7日曾因酒後與人發生糾紛，攜帶利刃及螺絲起子在街道行走。有人覺得不安報警，員警到場處理，將盧男帶回分局調查後，依違反社會秩序維護法帶返所製作筆錄後移請裁處。

兩人的共同友人表示，鄭、盧原本有交情，後來發生糾紛反目成仇。鄭男日前曾嗆聲要對盧男開槍，盧男昨天登門理論時，約出鄭男外出談判，相約到大武崙工業區附近產業道路，人車較少地點碰面，沒想到發生命案。

盧男昨天中午邀林姓男子同行，鄭男則開家中的保時捷到場。盧男開車到場後獨自下車，林留在車內。盧男坐進鄭車的副駕駛座，與坐在駕駛座的鄭男又起爭執。

盧男拿出改造手槍，朝車內開了一槍。鄭男見盧開槍，又氣又急，打開車門要下車。盧男又朝鄭男方向開了1槍，擊中鄭的右胸。

鄭男中槍後倒轎車旁，盧男下車後，把鄭男推進保時捷的後座，開了100多公尺，停在武訓街旁，再去與林男會合，同車離去。

鄭的家人昨天中午知道他要外出「處理事情」，昨晚聯絡不上覺得不安，報警協尋。警方今天凌晨4時左右，在大武崙工業區武訓街找到鄭男開的車，看到他中彈倒在後座，通知消防局救援。消防人員到場，發現鄭男明顯死亡。