中檢毒品案4成緩起訴 指定醫療院所戒治有427件占六成

行政院的「新世代販毒策略行動綱領」訂定，提升緩起訴附命戒癮治療、多元處遇比率，台中地檢署統計，今年截至11月的毒品案件，已有逾4成緩起訴，其中有指定醫療院所戒癮治療案件逾6成，也顯示醫療體系在毒品再犯防制成為關鍵角色。檢察長張介欽近日在聯繫會議表揚個管師，也頒發感謝狀給12家配合戒癮的醫療院所。

台中地檢署統計，今年1月至11月止，緩起訴處分比率已達41.6%。其中，指定接受醫療院所戒癮治療案件427件，占整體處遇類型約6成，其餘多元處遇案件共計283件，顯示醫療體系於毒品再犯防制工作中，長期扮演不可或缺之關鍵角色。

依據「新世代反毒策略行動綱領（第三期）」訂定提升緩起訴附命戒癮治療、多元處遇比率的階段性目標，今年達30%，其後逐年提升1%，至2028年達33%；另戒癮治療完療率部分，今年目標為58%，每年提升2%，至2028年須達64%。

台中地檢署為持續推動施用毒品者得戒癮治療處遇，落實行政院頒布「新世代反毒策略行動綱領（第三期）」，今年11月21日召開「社區型態多元處遇機構毒品再犯防制聯繫平台會議」後，本月12日再度邀集台中地區執行戒癮治療的12家醫療院所，召開第二場「司法與醫療戒癮處遇平台聯繫會議」，就戒癮治療實務運作與跨體系合作進行交流研商。

台中地檢署檢察長張介欽在此次聯繫會議中，頒發感謝狀給12家長期與中檢密切合作、積極投入戒癮治療工作的醫療院所，以及於院內擔任毒品戒癮治療個案管理工作達5年、10年及15年以上之個案管理師，表彰其於第一線長期付出之專業精神與實務貢獻。

會中也就「地方檢察署辦理毒品案件緩起訴處分戒癮治療及多元處遇作業指引」衍生之相關實務議題，進行深入討論，促進司法與醫療端的雙向理解與經驗交流。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885