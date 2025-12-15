快訊

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒品通緝犯落跑時撞路旁民宅 車內查獲毒品男涉毒駕

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣恆春警分局昨天下午接獲報案，在恆春鎮省北路有男子在車內吸毒，警方到場後，嫌犯隨即開車逃逸，過程中自撞路旁民宅，車頭毀損無法動彈，才發現梁男是毒品通緝犯，車內發現毒品，現場查獲梁男毒駕

警方調查，梁男是毒品通緝犯，因案判刑8個月，遲未到案。警方現場對梁男實施檢測與毒駕觀測紀錄，並作喪屍菸彈毒品初篩，發現有毒駕。

警方詢問後將梁男依違反毒品危害防制條例與公共危險罪移送屏檢偵辦。

警方提醒，近日國內發生數起因施用毒品駕駛造成傷亡案件，警方加強查緝，籲請民眾若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男子在車內吸毒後發現警方出現，隨即逃竄，未料自撞路旁民宅。圖／讀者提供
男子在車內吸毒後發現警方出現，隨即逃竄，未料自撞路旁民宅。圖／讀者提供
男子在車內吸毒後發現警方出現，隨即逃竄，未料自撞路旁民宅。圖／讀者提供
男子在車內吸毒後發現警方出現，隨即逃竄，未料自撞路旁民宅。圖／讀者提供
男子在車內吸毒後發現警方出現，隨即逃竄，未料自撞路旁民宅。圖／讀者提供
男子在車內吸毒後發現警方出現，隨即逃竄，未料自撞路旁民宅。圖／讀者提供

毒品 毒駕 通緝

延伸閱讀

獨／10月女嬰亡毛髮驗出多種毒品 長期陪媽進酒店上班在旁吸毒煙

影／基隆毒駕釀禍！婦人走路旁遭他高速撞擊死亡 再撞11車才停下

桃園某國中生疑吸喪屍煙彈 警證實檢驗為陰性但再破製毒廠

台東PASIWALI音樂節查獲毒品、毒駕 原民會急發聲明：非會場內

相關新聞

影／毒品通緝犯落跑時撞路旁民宅 車內查獲毒品男涉毒駕

屏東縣恆春警分局昨天下午接獲報案，在恆春鎮省北路有男子在車內吸毒，警方到場後，嫌犯隨即開車逃逸過程中自撞路旁民宅，車頭毀...

協尋人口中彈陳屍轎車 凶嫌落網稱「自首」 卻未帶槍彈…

基隆市鄭姓、盧姓男子，兩人積怨已久，今晨約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方查出盧男身分後，...

桃園某國中生疑吸喪屍煙彈 警證實檢驗為陰性但再破製毒廠

桃園市某國中上周傳出學生在校施用俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，桃園市警察局少年隊今公布檢驗結果，經送驗器具、煙彈及...

防制酒駕／修法防酒駕者借車再犯 駕駛非車主也可扣牌

酒駕或拒測，依道路交通管理處罰條例規定吊扣該汽機車牌照二年，但車主如與駕駛不同引發爭議，最高行政法院作出統一法律見解，認...

防制酒駕／拒酒測強制抽血耗時 警察怕麻煩

酒駕民眾可能選擇「拒測」逃避重罰，依規定駕駛人拒絕接受酒精濃度測試檢定，如有不能安全駕駛情形，警察得請示檢察官後強制抽血...

罰不怕！酒駕累犯、拒測率偏高 公權力遭質疑

「拒測大王」林彥池曾七度拒絕接受酒精濃度測試檢定，上月又酒後騎機車自摔，引發輿論批評公權力縱容酒駕慣犯；警方表示，酒駕經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。