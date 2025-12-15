聽新聞
0:00 / 0:00
影／毒品通緝犯落跑時撞路旁民宅 車內查獲毒品男涉毒駕
屏東縣恆春警分局昨天下午接獲報案，在恆春鎮省北路有男子在車內吸毒，警方到場後，嫌犯隨即開車逃逸，過程中自撞路旁民宅，車頭毀損無法動彈，才發現梁男是毒品通緝犯，車內發現毒品，現場查獲梁男毒駕。
警方調查，梁男是毒品通緝犯，因案判刑8個月，遲未到案。警方現場對梁男實施檢測與毒駕觀測紀錄，並作喪屍菸彈毒品初篩，發現有毒駕。
警方詢問後將梁男依違反毒品危害防制條例與公共危險罪移送屏檢偵辦。
警方提醒，近日國內發生數起因施用毒品駕駛造成傷亡案件，警方加強查緝，籲請民眾若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言