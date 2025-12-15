影／毒品通緝犯落跑時撞路旁民宅 車內查獲毒品男涉毒駕

屏東縣恆春警分局昨天下午接獲報案，在恆春鎮省北路有男子在車內吸毒，警方到場後，嫌犯隨即開車逃逸，過程中自撞路旁民宅，車頭毀損無法動彈，才發現梁男是毒品通緝犯，車內發現毒品，現場查獲梁男毒駕。

警方調查，梁男是毒品通緝犯，因案判刑8個月，遲未到案。警方現場對梁男實施檢測與毒駕觀測紀錄，並作喪屍菸彈毒品初篩，發現有毒駕。

警方詢問後將梁男依違反毒品危害防制條例與公共危險罪移送屏檢偵辦。

警方提醒，近日國內發生數起因施用毒品駕駛造成傷亡案件，警方加強查緝，籲請民眾若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪。