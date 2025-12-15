協尋人口中彈陳屍轎車 凶嫌落網稱「自首」 卻未帶槍彈…

基隆市鄭姓、盧姓男子，兩人積怨已久，今晨約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方查出盧男身分後，上午9時許在成功一路將他逮捕，帶回偵訊中。

兩人的共同好友表示，鄭男（34歲）和盧男（33歲）都有幫派背景，曾是好友，後因有糾紛反目成仇。鄭男日前曾嗆聲要對盧男開槍，盧男昨天登門理論時，約出鄭男外出談判。

兩人今天凌晨各自開車到達大武崙工業區案發現場後，兩人疑在鄭男開的車內前座談判時又起衝突，盧男持改造手槍朝鄭男開了兩槍，其中1槍射中鄭男胸腔左側。盧男隨後把鄭男抱到後座，再開車離開現場。

鄭男開家人的保時捷轎車外出，表示要去處理事情，家人昨晚聯絡不上鄭男報警協尋。員警今晨7時許在大武崙工業區找到鄭男開的車，發現他在車內，已死亡。

警方上午8時許在成功一路巷底找到盧男的車，但人不在車內。員警在旁守候，見盧男出現將他逮捕，並在盧男家中查扣疑涉案手槍，帶回調查兩人衝突起因是毒品、金錢或其原因，以及案發經過。