快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

協尋人口中彈陳屍轎車 凶嫌落網稱「自首」 卻未帶槍彈…

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄭姓、盧姓男子，兩人積怨已久，今晨約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方查出盧男身分後，上午9時許在成功一路將他逮捕，帶回偵訊中。

兩人的共同好友表示，鄭男（34歲）和盧男（33歲）都有幫派背景，曾是好友，後因有糾紛反目成仇。鄭男日前曾嗆聲要對盧男開槍，盧男昨天登門理論時，約出鄭男外出談判。

兩人今天凌晨各自開車到達大武崙工業區案發現場後，兩人疑在鄭男開的車內前座談判時又起衝突，盧男持改造手槍朝鄭男開了兩槍，其中1槍射中鄭男胸腔左側。盧男隨後把鄭男抱到後座，再開車離開現場。

鄭男開家人的保時捷轎車外出，表示要去處理事情，家人昨晚聯絡不上鄭男報警協尋。員警今晨7時許在大武崙工業區找到鄭男開的車，發現他在車內，已死亡

警方上午8時許在成功一路巷底找到盧男的車，但人不在車內。員警在旁守候，見盧男出現將他逮捕，並在盧男家中查扣疑涉案手槍，帶回調查兩人衝突起因是毒品、金錢或其原因，以及案發經過。

據了解，盧男自稱犯案後有打110，表示他開槍殺人，要去自首。但盧男並未直接至警局投案，落網時涉案槍彈並未帶在身上，自首的說法受質疑，待檢警進一步釐清。

基隆市鄭姓、盧姓男子今晨相約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方封鎖現場調查，逮捕盧男後起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓、盧姓男子今晨相約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方封鎖現場調查，逮捕盧男後起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓、盧姓男子今晨相約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方封鎖現場調查，逮捕盧男後起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓、盧姓男子今晨相約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方封鎖現場調查，逮捕盧男後起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓、盧姓男子今晨相約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方封鎖現場調查，逮捕盧男後起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓、盧姓男子今晨相約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方封鎖現場調查，逮捕盧男後起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓、盧姓男子今晨相約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方封鎖現場調查，逮捕盧男後起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓、盧姓男子今晨相約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方封鎖現場調查，逮捕盧男後起出涉案槍彈。記者邱瑞杰／翻攝

衝突 幫派 殺人 自首 死亡

延伸閱讀

《當哈利碰上莎莉》導演羅伯萊納與妻子陳屍家中　「身上有刀傷」警方調查中

日本福岡巨蛋附近攻擊案2傷 男嫌落網承認犯行

男子遭槍殺陳屍大武崙轎車 警逮回嫌犯查行凶動機

高雄轎車4男交通違規被8警包圍 車上搜出鎮暴槍、空氣槍和鋸齒刀

相關新聞

協尋人口中彈陳屍轎車 凶嫌落網稱「自首」 卻未帶槍彈…

基隆市鄭姓、盧姓男子，兩人積怨已久，今晨約在大武崙工業區談判時，盧男涉嫌開了2槍，鄭男胸腔中彈身亡。警方查出盧男身分後，...

桃園某國中生疑吸喪屍煙彈 警證實檢驗為陰性但再破製毒廠

桃園市某國中上周傳出學生在校施用俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，桃園市警察局少年隊今公布檢驗結果，經送驗器具、煙彈及...

防制酒駕／修法防酒駕者借車再犯 駕駛非車主也可扣牌

酒駕或拒測，依道路交通管理處罰條例規定吊扣該汽機車牌照二年，但車主如與駕駛不同引發爭議，最高行政法院作出統一法律見解，認...

防制酒駕／拒酒測強制抽血耗時 警察怕麻煩

酒駕民眾可能選擇「拒測」逃避重罰，依規定駕駛人拒絕接受酒精濃度測試檢定，如有不能安全駕駛情形，警察得請示檢察官後強制抽血...

罰不怕！酒駕累犯、拒測率偏高 公權力遭質疑

「拒測大王」林彥池曾七度拒絕接受酒精濃度測試檢定，上月又酒後騎機車自摔，引發輿論批評公權力縱容酒駕慣犯；警方表示，酒駕經...

影／醉漢持美工刀追砍高中生...檢方聲押獲准 警加強校園巡邏

屏東縣兩名高中生13日中午在仁愛國小校園外等朋友，醉漢曾男騎單車靠近，雙方疑「對到眼」，曾男竟拿美工刀尾隨，兩名高中生逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。