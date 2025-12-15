桃園某國中生疑吸喪屍煙彈 警證實檢驗為陰性但再破製毒廠

桃園市某國中上周傳出學生在校施用俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，桃園市警察局少年隊今公布檢驗結果，經送驗器具、煙彈及學生尿液後「均呈陰性」。另警方溯源追查毒品案件，查獲簡姓犯嫌的製毒工廠，查扣第三級毒品咖啡包共385包、彩虹菸27包及分裝工具等，市價約達300萬元，所幸未流入市面，簡嫌則移送偵辦。

桃警少年隊與蘆竹分局強力執行雷霆除暴專案，繼上周破獲彩虹菸製造工廠後，再次破獲製毒工廠。針對施用毒品案件溯源追查，桃警少年隊經長期布線蒐證，於本月10日持桃園地院核發的搜索票執行搜索，當場查獲簡姓犯嫌，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

桃園市少年隊這次行動共查扣第三級毒品咖啡包共385包、第三級毒品彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等證物，粗估這些成品、半成品市價約新台幣300萬元，還好及時破獲，沒有流入市面。警方發現，該名犯嫌為吸引年輕人目光或躲避警方查緝，特意將毒品包裝偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝，若青少年不慎誤食，恐嚴重危害身心健康。

另少年隊隊長戴賢表示，日前桃園市某國中學生疑似施用喪屍煙彈電子煙產品，少年隊獲報後依法啟動調查，並將器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置；此外，新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，警方將持續針對毒品源頭溯源刨根。

警方呼籲，家長應多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺。同時告誡青少年朋友，切勿因同儕慫恿或一時好奇而嘗試毒品，切勿以身試法，自毀前程。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885