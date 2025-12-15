新莊凌晨惡火！保全父上夜班 16歲愛女變焦屍

新北市新莊區某公寓二樓昨天凌晨火警，十六歲少女逃生不及命喪火窟。記者黃子騰／翻攝

新北市新莊區建中街一棟四層樓公寓二樓，昨天凌晨發生火警，消防局到場搶救，半小時撲滅火勢，但清理火場時，在二樓火場客廳發現十六歲周姓少女遺體，已燒成焦黑；警、消研判周姓少女睡夢中驚醒，被嗆昏來不及逃生，起火原因疑是電線短路，待火調釐清。

警方調查，周姓少女與五十九歲父親同住新莊區建中街一棟四層樓公寓二樓，二人相依為命。

新北市消防局昨天凌晨近四時卅分接獲報案，建中街該二樓公寓發生火警，消防局調派八個分隊、廿六輛消防車及六十一名消防人員前往灌救，到場發現大量火煙不斷從二樓處竄出，立即布設水線進入搶救，同時疏散及救援公寓內住戶。

消防人員全力灌救下，凌晨近五時撲滅火勢，隨後清理火場，發現火勢集中在二樓客廳，燃燒雜物面積約卅平方公尺，在客廳與房間之間發現周姓少女，已燒成焦黑明顯死亡。初步判斷有逃生跡象，但疑似被嗆昏後喪命。

據調查，周姓男子從事保全，前天晚上六時出門工作，火災發生時家中只有女兒一人；周男接獲通知趕回家，身上仍穿著保全工作制服，沒多久就得知女兒確定罹難的消息。

檢警昨天下午相驗周姓少女遺體，周父一路陪著愛女遺體至殯儀館，身上仍穿著未換下的制服，他看著蓋著白布的女兒遺體，默默坐在一旁，難過之情溢於言表。

法醫相驗，發現周姓少女鼻子內有碳粒，初判是吸入性嗆傷導致昏迷，來不及逃生而喪命。起火原因疑是客廳延長線短路釀災，待進一步調查。