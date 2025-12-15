拒酒測強制抽血耗時 警察怕麻煩

酒駕民眾可能選擇「拒測」逃避重罰，依規定駕駛人拒絕接受酒精濃度測試檢定，如有不能安全駕駛情形，警察得請示檢察官後強制抽血檢測，但過程耗時，基層員警工作繁重，為免麻煩，實務上執行率並不高。警政署表示，以往並未統計相關採血檢測件數，將檢討執行狀況，要求特別留意拒測累犯，依既有程序確實辦理。

依警政署「取締酒駕拒測處理作業程序」，舉發駕駛拒測，有客觀情狀足認不能安全駕駛，如車行不穩、蛇行、語無倫次、口齒不清，應逮捕陳報檢察官核發鑑定許可書，送醫強制抽血檢測血液酒精濃度後移送；依「道路交通事故處理規範」，發現駕駛疑酒駕，如拒測或無法接受吐氣酒測，認有採血檢測必要，應報檢察官核發鑑定許可書。

基層派出所長說，一般駕駛聽到拒測將開罰甚至抽血，多會配合吹氣酒測，但少數抵死不從，警察現場「盧半天」，還要通知偵查隊請示檢察官，深夜又聯繫不易，等拿到鑑定許可書再帶去醫院，曠日廢時，除非處理車禍，多數員警不願意採抽血。

警政署表示，將要求員警特別留意拒測累犯，發現疑酒駕卻拒測，如現場客觀情狀足認不能安全駕駛，應依作業程序逮捕並陳報檢察官核發鑑定許可書，由醫療機構強制抽血。目前員警取締酒駕，以汽車為例，取締嘉獎一支、移送嘉獎二支，抽血嘉獎三支，將研議是否提升。

依道路交通管理處罰條例，駕駛拒測處十八萬元罰鍰，十年內第二次處卅六萬元，第三次以上按前次罰鍰金額加罰十八萬元。拒測經抽血移送，是否仍處罰拒測，警政署說，據法務部二○一三年函文，拒測與酒駕違反行政法上義務並不同，分屬數行為，應分別處罰，無「一行為不二罰」原則之適用，駕駛勿心存僥倖。