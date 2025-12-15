聽新聞
0:00 / 0:00

拒酒測強制抽血耗時 警察怕麻煩

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

酒駕民眾可能選擇「拒測」逃避重罰，依規定駕駛人拒絕接受酒精濃度測試檢定，如有不能安全駕駛情形，警察得請示檢察官後強制抽血檢測，但過程耗時，基層員警工作繁重，為免麻煩，實務上執行率並不高。警政署表示，以往並未統計相關採血檢測件數，將檢討執行狀況，要求特別留意拒測累犯，依既有程序確實辦理。

依警政署「取締酒駕拒測處理作業程序」，舉發駕駛拒測，有客觀情狀足認不能安全駕駛，如車行不穩、蛇行、語無倫次、口齒不清，應逮捕陳報檢察官核發鑑定許可書，送醫強制抽血檢測血液酒精濃度後移送；依「道路交通事故處理規範」，發現駕駛疑酒駕，如拒測或無法接受吐氣酒測，認有採血檢測必要，應報檢察官核發鑑定許可書。

基層派出所長說，一般駕駛聽到拒測將開罰甚至抽血，多會配合吹氣酒測，但少數抵死不從，警察現場「盧半天」，還要通知偵查隊請示檢察官，深夜又聯繫不易，等拿到鑑定許可書再帶去醫院，曠日廢時，除非處理車禍，多數員警不願意採抽血。

警政署表示，將要求員警特別留意拒測累犯，發現疑酒駕卻拒測，如現場客觀情狀足認不能安全駕駛，應依作業程序逮捕並陳報檢察官核發鑑定許可書，由醫療機構強制抽血。目前員警取締酒駕，以汽車為例，取締嘉獎一支、移送嘉獎二支，抽血嘉獎三支，將研議是否提升。

依道路交通管理處罰條例，駕駛拒測處十八萬元罰鍰，十年內第二次處卅六萬元，第三次以上按前次罰鍰金額加罰十八萬元。拒測經抽血移送，是否仍處罰拒測，警政署說，據法務部二○一三年函文，拒測與酒駕違反行政法上義務並不同，分屬數行為，應分別處罰，無「一行為不二罰」原則之適用，駕駛勿心存僥倖。

酒精 酒測 檢察官 警察 酒駕

延伸閱讀

講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

「今年超了沒」肝基前進新竹尖石鄉 舉辦保肝抽血癌篩腹超活動

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

毒駕新法上路 屏東警查毒駕2人拒測 將開罰18萬元、車輛移置

相關新聞

抱歉沒救回 消防員：我們盡力了

新北市新莊區某公寓二樓昨天凌晨火警，周姓少女不幸葬身火窟，周姓少女目前就讀新北市某私立高職一年級，相依為命的父親當時外出...

新莊凌晨惡火！保全父上夜班 16歲愛女變焦屍

新北市新莊區建中街一棟四層樓公寓二樓，昨天凌晨發生火警，消防局到場搶救，半小時撲滅火勢，但清理火場時，在二樓火場客廳發現...

修法防酒駕者借車再犯 駕駛非車主也可扣牌

酒駕或拒測，依道路交通管理處罰條例規定吊扣該汽機車牌照二年，但車主如與駕駛不同引發爭議，最高行政法院作出統一法律見解，認...

拒酒測強制抽血耗時 警察怕麻煩

酒駕民眾可能選擇「拒測」逃避重罰，依規定駕駛人拒絕接受酒精濃度測試檢定，如有不能安全駕駛情形，警察得請示檢察官後強制抽血...

罰不怕！酒駕累犯、拒測率偏高 公權力遭質疑

「拒測大王」林彥池曾七度拒絕接受酒精濃度測試檢定，上月又酒後騎機車自摔，引發輿論批評公權力縱容酒駕慣犯；警方表示，酒駕經...

影／醉漢持美工刀追砍高中生...檢方聲押獲准 警加強校園巡邏

屏東縣兩名高中生13日中午在仁愛國小校園外等朋友，醉漢曾男騎單車靠近，雙方疑「對到眼」，曾男竟拿美工刀尾隨，兩名高中生逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。