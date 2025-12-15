聽新聞
罰不怕！酒駕累犯、拒測率偏高 公權力遭質疑

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>拒測情況嚴重，台北市「拒測大王」林彥池七度拒絕<a href='/search/tagging/2/酒測' rel='酒測' data-rel='/2/152279' class='tag'><strong>酒測</strong></a>，上月又再犯自摔，引發關注。記者李奕昕／翻攝
「拒測大王」林彥池曾七度拒絕接受酒精濃度測試檢定，上月又酒後騎機車自摔，引發輿論批評公權力縱容酒駕慣犯；警方表示，酒駕經多年來加強防制已呈下降趨勢，但累犯與拒測比率偏高，酒駕案件有近四成是累犯，另每年開罰逾四千件拒測，問題嚴重。

台北市交通事件裁決所今年七月公告酒駕及拒測累犯，五十七歲林彥池七次拒測，累計罰鍰五○四萬元，次數最多且罰鍰最高，被禁考駕照卅三年；他在北市拒測罰鍰二八八萬元，逾期未繳納，已被移送行政執行署台北分署強制執行。

據調查，林彥池二○一九年七月及隔年七月、十一月，在新北市三度拒測，二○二二年五月及前年元月又在北市兩度拒測，前年五月於新北第六次拒測，去年八月在北市第七次拒測，視公權力無如物；他上月又酒後騎機車，返回新北住家途中自摔送醫，酒測值達每公升零點八三毫克。

據警政署統計，近十年酒駕案件穩定下降，但累犯案件多，去年八一八三件，今年至十月有六五五四件。警政署曾函詢監理單位，二○一五至二○一九年累犯占酒駕案件達三成六。

拒測也居高不下，每年幾乎都超過四千件，二○一八年最高峰甚至達九四三○件，去年舉發四四四八件，今年至十月三六○九件；十年內拒測累犯，去年二六○件，今年至十月已二三九件。

據了解，員警常未查詢駕駛人違規紀錄，以「初犯」舉發，監理單位再變更為「累犯」舉發，實際上酒駕、拒測累犯，恐還高出警方統計數據。

有交通警官說，反覆酒駕或拒測的累犯，不怕被罰錢，拒繳罰鍰，名下恐也沒財產可供強制執行，嚴重危害交通安全，「進去關」才有嚇阻力；建議檢討強制執行的管收機制，法院、地檢署不要讓酒駕累犯易科罰金，警方也要對拒測者強制抽血檢測。另外，不少累犯有酒癮問題，非處罰能解，衛生機關應加強介入治療。

警政署表示，每月均規畫一次全國同步取締酒駕，十一月至隔年三月已列冬季防制酒駕重點期間，要求各警察機關多點式路檢，「熱區」加強攔查，會持續遏止酒駕。

