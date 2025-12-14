影／醉漢持美工刀追砍高中生...檢方聲押獲准 警加強校園巡邏

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣兩名高中生13日中午在仁愛國小校園外等朋友，醉漢曾男騎單車靠近，雙方疑「對到眼」，曾男竟拿美工刀尾隨，兩名高中生逃到仁愛國小，男高中生跑到健保室，女高中生跑到3樓教室，健保室校護報警並鎖門，警方到場後，曾男在校園外馬路徘徊，當場帶回偵辦，檢方訊問後向法院聲押獲准。

警方表示，13日發生的校園持刀恐嚇案，警方第一時間到場制伏嫌犯，因該案對公眾及校園安全影響重大，警方蒐集相關事證，建請檢察官向法院聲請羈押，今11時經屏東地方法院裁定收押。

警方表示，校園安全是首要任務，持續加強與各級學校聯繫通報，強化校園周邊巡邏與安全維護，對任何危害滋擾行為，警方必定即時處置，確保民眾安全。

屏東市仁愛國小13日校慶暨運動會，仁愛國小前方是屏東公園，旁邊有百貨公司商場，加上近日屏東聖誕節活動，每到假日人潮相當多。

邱姓男高中生與女同學兩人昨天當時在仁愛路等朋友會合，要去看下午電影，未料卻遇上醉漢隨機砍人案。

邱姓男高中跑到國小健保室內，護理師發現後，趕緊連忙將在校園內附近6名學生叫進保健室，並鎖門後，通報校長、並報案。女同學則是往樓上跑，跑到3樓教室內，教室老師也是趕緊鎖門。

警方獲報後出動12名警力，3分鐘內抵達現場，曾姓男已經在仁愛國小校園外道路上，警方隨即上前控制曾男，將曾男帶回偵辦。45歲曾男居無定所，有相關竊盜、公共危險等案件，警詢後將曾男依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移請屏東地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。

警方獲報到場將曾男（左一）帶回。圖／讀者提供
