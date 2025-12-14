快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

聽新聞
0:00 / 0:00

影／她用假名買iPhone 17 超商取貨不想付錢 栽在警察退休的里長手上

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓女子曾用假名在網路訂購iPhone手機，再利用超商自助取貨模式，未付錢就偷走包裹。她食髓知味，下單購買iPhone 17，並進超商重施故技，被店員認出，暗中聯繫警察退休的里長莊紫濠到場「辦案」，人贓俱獲，報警送辦。

基隆警二分局今天表示，19歲陳女昨天到新豐街的7-11超商內，自行打開櫃子，取出包裹後，以為店員沒有注意到她，沒去櫃檯付錢就走出超商，被在場曾任警局偵查小隊長的新富里長莊紫濠攔下，並通報員警到場處理。

莊紫濠先前就接獲超商店家反映，指有人偷走店內包裹，希望他到店內看監事器，看能不能認出身分。他看過後，認為不是里民，而是外地來的人。

莊紫濠說，當天他跟店家說，如果發現這名女子又來店裡，可以先通知他。昨天接到店家通知女子出現了，他就看過去。進超商時，看到女子正在查看包裹，發現她果真拿了包裹，未付錢就走出超商。

莊紫濠表示，在店外攔下陳女後，跟她說把包包裡面偷的東西自己拿出來，陳女未抗拒，自己拿了出來，便請她回到超商裡坐一下，再聯絡八斗子分駐所員警到場接手處理。

員警除了查扣她偷走的包裹，並在她的包包中發現第2級毒品依託咪酯等物品，將她帶回製作筆錄後，依涉犯刑法竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例，移送基隆地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陳姓女子曾用假名在網路訂購iPhone手機，到超商取貨後，未付錢就離開。陳女下單購買iPhone17，到超商想重施故技被捕。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓女子曾用假名在網路訂購iPhone手機，到超商取貨後，未付錢就離開。陳女下單購買iPhone17，到超商想重施故技被捕。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓女子曾用假名在網路訂購iPhone手機，到超商取貨後，未付錢就離開。陳女下單購買iPhone17，到超商想重施故技被捕。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓女子曾用假名在網路訂購iPhone手機，到超商取貨後，未付錢就離開。陳女下單購買iPhone17，到超商想重施故技被捕。記者邱瑞杰／翻攝

超商 毒品 基隆

延伸閱讀

網友讚爆！萊爾富限量開賣「2026馬年福袋」內容超值 還有機會抽股票

竹北樹海環繞十字星籃球場啟用 比賽投籃得iPhone 17

傳iPhone「1零件」是貴金屬…陸民眾瘋搶2天賣斷貨 官方急發聲

雙12限定！STUDIO A特賣會Apple認證機最低2.6折起 全台這3家門市開賣

相關新聞

影／醉漢持美工刀追砍高中生...檢方聲押獲准 警加強校園巡邏

屏東縣兩名高中生13日中午在仁愛國小校園外等朋友，醉漢曾男騎單車靠近，雙方疑「對到眼」，曾男竟拿美工刀尾隨，兩名高中生逃...

影／她用假名買iPhone 17 超商取貨不想付錢 栽在警察退休的里長手上

陳姓女子曾用假名在網路訂購iPhone手機，再利用超商自助取貨模式，未付錢就偷走包裹。她食髓知味，下單購買iPhone ...

高雄工寮藏「喵喵」製毒工廠 警逮3嫌起出可做40萬咖啡包毒品

高雄大樹山坡區近墓仔埔廢棄工寮暗藏製毒工廠，轄區警方昨下午趁犯嫌製毒中場休息時，一舉衝入，逮獲辛姓主嫌及李姓、顏姓2共犯...

西濱快速道路驚見2馬狂奔！轎車閃避不及撞上 駕駛受傷送醫、1馬死亡

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，疑似閃避不及撞上，其...

影／對到眼就爆走？醉漢突持美工刀「追殺」 高中生躲國小保健室保命

屏東縣兩名高中生今天中午在仁愛國小旁長椅等朋友，突遭一名醉漢騎單車靠近，疑似「對到眼」，男醉漢竟掏出美工刀，口出穢言尾隨...

追撞前車「被揪出酒駕」 警記2大過免職

高雄市警三民二分局覺民路派出所1名張姓警員，今天凌晨開車追撞李姓男子的轎車，未造成傷亡。警方到場處理，對雙方酒測，竟發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。