影／她用假名買iPhone 17 超商取貨不想付錢 栽在警察退休的里長手上

陳姓女子曾用假名在網路訂購iPhone手機，再利用超商自助取貨模式，未付錢就偷走包裹。她食髓知味，下單購買iPhone 17，並進超商重施故技，被店員認出，暗中聯繫警察退休的里長莊紫濠到場「辦案」，人贓俱獲，報警送辦。

基隆警二分局今天表示，19歲陳女昨天到新豐街的7-11超商內，自行打開櫃子，取出包裹後，以為店員沒有注意到她，沒去櫃檯付錢就走出超商，被在場曾任警局偵查小隊長的新富里長莊紫濠攔下，並通報員警到場處理。

莊紫濠先前就接獲超商店家反映，指有人偷走店內包裹，希望他到店內看監事器，看能不能認出身分。他看過後，認為不是里民，而是外地來的人。

莊紫濠說，當天他跟店家說，如果發現這名女子又來店裡，可以先通知他。昨天接到店家通知女子出現了，他就看過去。進超商時，看到女子正在查看包裹，發現她果真拿了包裹，未付錢就走出超商。

莊紫濠表示，在店外攔下陳女後，跟她說把包包裡面偷的東西自己拿出來，陳女未抗拒，自己拿了出來，便請她回到超商裡坐一下，再聯絡八斗子分駐所員警到場接手處理。

員警除了查扣她偷走的包裹，並在她的包包中發現第2級毒品依託咪酯等物品，將她帶回製作筆錄後，依涉犯刑法竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例，移送基隆地檢署偵辦。