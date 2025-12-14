快訊

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

高雄工寮藏「喵喵」製毒工廠 警逮3嫌起出可做40萬咖啡包毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄大樹山坡區近墓仔埔廢棄工寮暗藏製毒工廠，轄區警方昨下午趁犯嫌製毒中場休息時，一舉衝入，逮獲辛姓主嫌及李姓、顏姓2共犯，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤，可做40萬包毒咖啡包、市值逾億元毒品。

仁武警分局指出，販毒集團看中高雄市大樹區山坡一處廢棄工寮，因近墓仔埔、人煙罕至，在工寮製毒；警方接獲線報，和刑大及湖內分局共組專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官梁詠鈞指揮偵辦。

警方追查發現犯嫌已開始製作毒品，昨天下午1時許見時機成熟，一舉衝入工寮內，當時主嫌辛姓男子（約40歲）、李姓男子（約27歲）及顏姓男子（約27歲）等3人剛好中場休息，坐在椅子上聊天，見警方衝入3人傻眼來不及落跑，當場被壓制在地就逮。

警方清查現場是製造俗稱「喵喵」3級毒品的卡西酮，查扣成品47公斤、半成品300公斤；警方指出，一般毒咖啡包約有0.2公克的卡西酮成分，預估現場查扣毒品可製造出約40萬包毒咖啡包，市值逾億元。

辛男等3嫌坦承製毒，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並持續追查供貨上游集團。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息，坐在椅子上聊天，後被壓制就逮。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息，坐在椅子上聊天，後被壓制就逮。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息，坐在椅子上聊天，後被壓制就逮。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息，坐在椅子上聊天，後被壓制就逮。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息，坐在椅子上聊天，後被壓制就逮。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息，坐在椅子上聊天，後被壓制就逮。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤等毒品。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤等毒品。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤等毒品。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤等毒品。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息，坐在椅子上聊天，後被壓制就逮被送辦。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息，坐在椅子上聊天，後被壓制就逮被送辦。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤等毒品。圖／讀者提供
高市仁武警方昨天下午在大樹區廢棄工寮破獲製毒工廠，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤等毒品。圖／讀者提供

毒品 咖啡 椅子

延伸閱讀

高雄大寮紅豆花田季 陳其邁推廣特色產業：好吃又營養

影／靠行糾紛失控 高雄計程車衝車行司機車內引火受傷

影／綠營高雄市長初選激戰 柯志恩：等對手底定再調整藍營步伐

至少5人受害！遭「AI換臉」成裸女 高雄員警被記過調職

相關新聞

高雄工寮藏「喵喵」製毒工廠 警逮3嫌起出可做40萬咖啡包毒品

高雄大樹山坡區近墓仔埔廢棄工寮暗藏製毒工廠，轄區警方昨下午趁犯嫌製毒中場休息時，一舉衝入，逮獲辛姓主嫌及李姓、顏姓2共犯...

西濱快速道路驚見2馬狂奔！轎車閃避不及撞上 駕駛受傷送醫、1馬死亡

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，疑似閃避不及撞上，其...

影／對到眼就爆走？醉漢突持美工刀「追殺」 高中生躲國小保健室保命

屏東縣兩名高中生今天中午在仁愛國小旁長椅等朋友，突遭一名醉漢騎單車靠近，疑似「對到眼」，男醉漢竟掏出美工刀，口出穢言尾隨...

追撞前車「被揪出酒駕」 警記2大過免職

高雄市警三民二分局覺民路派出所1名張姓警員，今天凌晨開車追撞李姓男子的轎車，未造成傷亡。警方到場處理，對雙方酒測，竟發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。