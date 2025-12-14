高雄工寮藏「喵喵」製毒工廠 警逮3嫌起出可做40萬咖啡包毒品

高雄大樹山坡區近墓仔埔廢棄工寮暗藏製毒工廠，轄區警方昨下午趁犯嫌製毒中場休息時，一舉衝入，逮獲辛姓主嫌及李姓、顏姓2共犯，起出俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤，可做40萬包毒咖啡包、市值逾億元毒品。

仁武警分局指出，販毒集團看中高雄市大樹區山坡一處廢棄工寮，因近墓仔埔、人煙罕至，在工寮製毒；警方接獲線報，和刑大及湖內分局共組專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官梁詠鈞指揮偵辦。

警方追查發現犯嫌已開始製作毒品，昨天下午1時許見時機成熟，一舉衝入工寮內，當時主嫌辛姓男子（約40歲）、李姓男子（約27歲）及顏姓男子（約27歲）等3人剛好中場休息，坐在椅子上聊天，見警方衝入3人傻眼來不及落跑，當場被壓制在地就逮。

警方清查現場是製造俗稱「喵喵」3級毒品的卡西酮，查扣成品47公斤、半成品300公斤；警方指出，一般毒咖啡包約有0.2公克的卡西酮成分，預估現場查扣毒品可製造出約40萬包毒咖啡包，市值逾億元。

辛男等3嫌坦承製毒，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並持續追查供貨上游集團。