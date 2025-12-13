聽新聞
西濱快速道路驚見2馬狂奔！轎車閃避不及撞上 駕駛受傷送醫、1馬死亡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台61線西濱快速道路苗栗後龍北上路段傍晚5點多突然有2匹<a href='/search/tagging/2/馬' rel='馬' data-rel='/2/243153' class='tag'><strong>馬</strong></a>在快<a href='/search/tagging/2/車道' rel='車道' data-rel='/2/148770' class='tag'><strong>車道</strong></a>上奔馳，張姓男子駕車行經，閃避不及撞上。圖／取自臉書社團後龍大小事
台61線西濱快速道路苗栗後龍北上路段傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，閃避不及撞上。圖／取自臉書社團後龍大小事

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，疑似閃避不及撞上，其中一匹馬兒倒地慘死，轎車左側毀損嚴重，張姓駕駛臉部及眼部受傷，送醫檢查，這起罕見的車禍，肇事責任和原因有待釐清。

竹南警分局今天傍晚5點40分接獲報案指稱西濱快速道路有馬匹行走，影響行車安全，隨後又接獲車輛與馬匹發生碰撞事故，外埔派出所員警獲報趕赴現場，進行交通管制及疏導，避免二次事故發生。

警方初步了解，張姓男子駕駛自小客車沿台61線北上路段行駛，行經98.6公里大山路口附近時，疑因閃避不及撞擊在快速道路奔跑的馬匹，車輛毀損嚴重，張姓駕駛意識清楚，但臉部及眼部受傷，送醫進一步檢查。當時車上還有2名乘客，幸運地都未受傷，有目擊者將影片上傳臉書社團，引起網友熱議，有人不忘調侃這下道路成了「名副其實的馬路」。

警方在車禍發生後，查出附近有養馬場並連繫上飼主，全案是否涉及管理不當或違規情事，將函請相關主管機關依法查處。

竹南警分局提醒，用路人行駛快速道路應隨時注意前方路況，夜間行車務必減速慢行，呼籲飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤入道路，危及用路人與動物自身安全。

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，閃避不及撞上，其中一匹馬兒倒地慘死，轎車也毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝
台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，閃避不及撞上，其中一匹馬兒倒地慘死，轎車也毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝
台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，閃避不及撞上，其中一匹馬兒倒地慘死，轎車也毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝
台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，閃避不及撞上，其中一匹馬兒倒地慘死，轎車也毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝

車禍 車道 西濱快速公路

西濱快速道路驚見2馬狂奔！轎車閃避不及撞上 駕駛受傷送醫、1馬死亡

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，疑似閃避不及撞上

