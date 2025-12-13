聽新聞
0:00 / 0:00
西濱快速道路驚見2馬狂奔！轎車閃避不及撞上 駕駛受傷送醫、1馬死亡
台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上路段今天傍晚5點多突然有2匹馬在快車道上奔馳，張姓男子駕車行經，疑似閃避不及撞上，其中一匹馬兒倒地慘死，轎車左側毀損嚴重，張姓駕駛臉部及眼部受傷，送醫檢查，這起罕見的車禍，肇事責任和原因有待釐清。
竹南警分局今天傍晚5點40分接獲報案指稱西濱快速道路有馬匹行走，影響行車安全，隨後又接獲車輛與馬匹發生碰撞事故，外埔派出所員警獲報趕赴現場，進行交通管制及疏導，避免二次事故發生。
警方初步了解，張姓男子駕駛自小客車沿台61線北上路段行駛，行經98.6公里大山路口附近時，疑因閃避不及撞擊在快速道路奔跑的馬匹，車輛毀損嚴重，張姓駕駛意識清楚，但臉部及眼部受傷，送醫進一步檢查。當時車上還有2名乘客，幸運地都未受傷，有目擊者將影片上傳臉書社團，引起網友熱議，有人不忘調侃這下道路成了「名副其實的馬路」。
警方在車禍發生後，查出附近有養馬場並連繫上飼主，全案是否涉及管理不當或違規情事，將函請相關主管機關依法查處。
竹南警分局提醒，用路人行駛快速道路應隨時注意前方路況，夜間行車務必減速慢行，呼籲飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤入道路，危及用路人與動物自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言