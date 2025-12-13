快訊

知法犯法！高雄警員追撞前車「被揪出酒駕」 遭記2大過免職

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>警三民二分局警員涉<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>，警方對他記2大過免職。圖為三民二警分局。記者林保光／攝影
高雄市警三民二分局警員涉酒駕，警方對他記2大過免職。圖為三民二警分局。記者林保光／攝影

高雄市警三民二分局覺民路派出所1名張姓警員，今天凌晨開車追撞李姓男子的轎車，未造成傷亡。警方到場處理，對雙方酒測，竟發現他涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦，並對他記2大過免職。

高雄市警局表示，張姓警員身為執法人員卻酒駕，嚴重違紀，除了對他從重究責，記2大過免職，並追究相關人員考監責任。

據了解，張姓警員（40歲）昨天深夜，開車沿高雄市三民區建國一路東向西行駛，未保持安全距離，追撞前方同向李姓男子（46歲）駕駛的轎車，雙方車輛受損，人未受傷。

三民一警分局據報發生車禍，趕到車禍現場，對雙方酒測，張姓警員呼氣酒測值，每公升0.65毫克，立即查辦他，才發現他是三民二警分局覺民派出所警員，依規定呈報，並將全案依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，持續要求員警勿酒後駕車，如有違法、違紀，絕對不包庇、不護短，落實各項風紀管考核。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

