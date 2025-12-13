基隆河油汙影響18萬戶 排汙嫌犯羈押恐遭重罰

將誠公司涉嫌長期排放汙水，檢警查扣多輛油罐車、儲油槽、廢油汙水分離設備等都貼上封條。記者游明煌／攝影

檢警追查基隆河油汙染元凶，前天搜索暖暖區「將誠公司」，查出業者載回台中港貨輪等廢油，經簡易油水分離處理，涉嫌長期非法偷排廢水到基隆河，當場拘捕游姓負責人等7人，複訊後游男等5人依涉違反廢棄物清理法等罪聲請羈押禁見獲准；另2人5萬元交保。游男否認指示偷排油汙水。

將誠公司昨大門深鎖，內有多輛油罐車、輸油管等機具，都被貼上查扣封條。

將誠近10年6次被開罰，9年前也曾以油汙水汙染八堵抽水站，與上月事件如出一轍，當時被罰5萬5千元，目前還待環保單位比對水質化學成分加以判定。

市長謝國樑說，如證實將誠是汙染元凶，考慮依水汙法處最高2千萬元罰款。台水說，將求償減免半個月水費、清洗水塔補助等費用。基隆、新北都有淨水器濾心每戶1千元補償，也擬為18萬戶求償數億元。

油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶。34歲游男設置油水分離設備，收取廢油處理牟利，將無味透明的廢汙水偷排到碇內大排，再流入基隆河；有汙染性廢油另儲存油槽。檢方查扣設備、油罐車、儲油槽等蒐證。

檢警說，此次疑新進年輕員工操作不慎，誤將汙染廢油排入大排，才流到基隆河八堵抽水站造成汙染。

公司曝光關鍵是環保局請警方調閱路口監視器，拍下源遠路102巷口碇內大排旁，有可疑的將誠公司油罐車出入。獲交保員工否認偷排汙水，但不排除年輕員工未妥善處理，讓油汙流出。