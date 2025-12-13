聽新聞
0:00 / 0:00

基隆河油汙影響18萬戶 排汙嫌犯羈押恐遭重罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

將誠公司涉嫌長期排放汙水，檢警查扣多輛油罐車、儲油槽、廢油汙水分離設備等都貼上封條。記者游明煌／攝影
將誠公司涉嫌長期排放汙水，檢警查扣多輛油罐車、儲油槽、廢油汙水分離設備等都貼上封條。記者游明煌／攝影

檢警追查基隆河油汙染元凶，前天搜索暖暖區「將誠公司」，查出業者載回台中港貨輪等廢油，經簡易油水分離處理，涉嫌長期非法偷排廢水到基隆河，當場拘捕游姓負責人等7人，複訊後游男等5人依涉違反廢棄物清理法等罪聲請羈押禁見獲准；另2人5萬元交保。游男否認指示偷排油汙水。

將誠公司昨大門深鎖，內有多輛油罐車、輸油管等機具，都被貼上查扣封條。

將誠近10年6次被開罰，9年前也曾以油汙水汙染八堵抽水站，與上月事件如出一轍，當時被罰5萬5千元，目前還待環保單位比對水質化學成分加以判定。

市長謝國樑說，如證實將誠是汙染元凶，考慮依水汙法處最高2千萬元罰款。台水說，將求償減免半個月水費、清洗水塔補助等費用。基隆、新北都有淨水器濾心每戶1千元補償，也擬為18萬戶求償數億元。

油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶。34歲游男設置油水分離設備，收取廢油處理牟利，將無味透明的廢汙水偷排到碇內大排，再流入基隆河；有汙染性廢油另儲存油槽。檢方查扣設備、油罐車、儲油槽等蒐證。

檢警說，此次疑新進年輕員工操作不慎，誤將汙染廢油排入大排，才流到基隆河八堵抽水站造成汙染。

公司曝光關鍵是環保局請警方調閱路口監視器，拍下源遠路102巷口碇內大排旁，有可疑的將誠公司油罐車出入。獲交保員工否認偷排汙水，但不排除年輕員工未妥善處理，讓油汙流出。

環保局 廢棄物 謝國樑

延伸閱讀

船舶廢油處理須配合合格公司 若污染依商港法罰

基隆河污染案 環境部：船廢油須妥善處理防止環境污染

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

將誠汙染基隆河涉嫌重大 謝國樑：如證實元凶開罰最高額2千萬

相關新聞

基隆河油汙影響18萬戶 排汙嫌犯羈押恐遭重罰

檢警追查基隆河油汙染元凶，前天搜索暖暖區「將誠公司」，查出業者載回台中港貨輪等廢油，經簡易油水分離處理，涉嫌長期非法偷排...

許春金、黃富源兩教授成就 獲犯罪學學會終身成就獎

中華民國犯罪學學會今天在台北天成飯店舉行終身成就獎頒獎典禮暨理監事會議，將終身成就獎頒發給許春金、黃富源兩位教授，感謝他...

打擊妨害綠能產業發展犯罪 台灣高檢署召開協調聯繫會議

台灣高檢察署今邀集全國各地檢署及警政署、調查局、廉政署、海委會等司法警察機關、經濟部能源署、內政部國土管理署、農業部資源...

柯文哲不滿辯論庭直播「做半套」 沈政男指司法院違背立法精神

京華城案柯文哲申請辯論庭直播，卻遭改為宣判後播出錄影，最後陳述也未公開，柯文哲批評司法「做半套」。醫師沈政男指出，司法院...

毒駕衝進人群 老翁救人反捲車底不治…謝國樑痛心：絕對零容忍

32歲陳男日前因吸毒神智不清，開車在南榮路撞進正在倒垃圾的人群中，出門倒垃圾的陳姓老翁將身旁的人推開，為救人反被捲入車底...

「將誠」長期偷排廢水 關鍵可疑油罐車被拍下

34歲「將誠公司」游姓負責人在廠區內設廢油汙水分離設備，收取其他廢棄物清運業者廢油汙水，他將廢油分離後，疑長期將把處理後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。