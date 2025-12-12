許春金、黃富源兩教授成就 獲犯罪學學會終身成就獎

中華民國犯罪學學會今天在台北天成飯店舉行終身成就獎頒獎典禮暨理監事會議，將終身成就獎頒發給許春金、黃富源兩位教授，感謝他們在犯罪防治領域的卓越貢獻。

中央警察大學前校長蔡德輝榮譽理事長擔任頒獎人。法務部政務次長黃世杰、中央警察大學校長黃明昭、矯正署署長林憲銘、警政署副署長廖訓誠及移民署主任秘書林澤謙蒞臨致意。

黃世杰高度肯定學會長期推動國內犯罪學術研究及犯罪防治工作，已成為國內最具代表性的犯罪學術專業團體。同時也向兩位獲獎教授致敬，感謝他們對台灣犯罪學術與政策貢獻卓著足為典範。

許春金是美國紐約州立大學刑事司法博士，長年提倡「犯罪理論研究」，主張應努力充實犯罪學的實證資料，對犯罪有更清晰的圖像。

許春金代表作「犯罪學」被視為學界權威教材，是所有治安實務者的必讀經典。此外，他的「人本犯罪學」倡導以「人」為本，推動司法由懲罰轉向修復與對話，是台灣強調被害人權益、推動刑事司法體制改革與修復式正義的重要思想來源，堪稱台灣司法改革的重要思想領袖。

許春金也是國內首位引進國外犯罪被害調查的研究先驅，並將每5年的犯罪普查制度化、常態化，讓台灣的犯罪統計得以與國際接軌，建立了犯罪學研究的國際標準。實務面，許春金引介「情境犯罪預防」理念，強調結合社區與企業力量共同維護治安，也致力於本土化「控制理論」，建構具台灣特色的犯罪學知識體系，長期擔任法務部顧問，協助政府制定犯罪防治政策，貢獻卓著。本次獲頒終身成就獎，可謂實至名歸。

黃富源教授現任銘傳大學講座教授，兼任人文社會科學暨教育學院院長。他是國內少數兼具深厚學術造詣與中央部會首長歷練的犯罪學家，擁有美國休士頓州立大學刑事司法博士學位，也是全美刑事司法學會博士論文獎第1名得主之一。

實務貢獻上，黃富源歷任考試院考試委員與行政院人事行政總處人事長。他在任內致力推動公務人力法制改革，並積極消除公務體系的性別刻板印象，推動友善職場與性別平權政策。

黃富源擔任政務職期間，因卓越的跨領域貢獻，曾獲頒包括「一等功績獎章」、「一等內政專業獎章」、「國防部陸海空軍甲種二等獎章」、「一等交通專業獎章」等，共計「7枚」國家級專業獎章，在學界與政界都極為罕見。

黃富源學術專長著作涵蓋「談判與危機處理」、「警察與女性被害人」及「犯罪學概論」等書，並長期擔任現代婦女基金會董事，致力於婦幼安全與危機處理。