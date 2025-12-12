打擊妨害綠能產業發展犯罪 台灣高檢署召開協調聯繫會議

台灣高檢察署今邀集全國各地檢署及警政署、調查局、廉政署、海委會等司法警察機關、經濟部能源署、內政部國土管理署、農業部資源永續利用司及台電公司，召開「114年度打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，共同合作研商打擊不法妨害綠能產業發展犯罪。

再生能源發展為我國重要能源政策，政府預計在2030年前投入9000億元加速推動再生能源發展，為排除不法外力介入綠能，制止不良廠商違法經營破壞產業形象，高檢署自2021年成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」， 去年函頒「檢察機關打擊妨害綠能產業發展犯罪執行方案」，統合檢察、警察、調查、廉政、海巡、經濟部能源署、台電公司等跨機關力量，積極查緝綠能犯罪，擴大犯罪情資蒐報。

本次會議由高檢署檢察長張斗輝主持，由廉政署就建置太陽光電案場可能衍生之風險及因應作為專題報告，最後末由經濟部能源署針對太陽光電大型案件管控平台運作成效報告。

自2021年起至2025年9月，檢察機關累計查辦綠能相關犯罪案件221案，羈押44人，起訴142人（86案），緩起訴23人（7案），扣案（含扣案帳戶內金額 1億742萬4115元，人民幣1萬7600元，日幣60萬6000元，自動繳回6131萬2999元，合計金額超過1.5億元，另扣押不動產18筆、車輛5輛、黃金金條2條、名錶7只、金飾1盒。

另最高檢察署統合各級檢察機關、調查局、廉政署，自2024年至2025114年8月，發動三波「靖平專案」執行綠能掃黑肅貪行動，查獲鄉長3人、民意代表8人、公務員17人，共191名被告，羈押22人，查扣現金4308萬,000元、日幣4萬元、高級轎車3輛、名牌包及名錶等不法所得。