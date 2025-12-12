快訊

午宴突抽搐…駐印度副代表謝柏輝驟逝享年52歲 當地警方調查中

主動提議茶敘…賴總統邀三院茶會「韓國瑜不克出席」 府：意外與不解

打擊妨害綠能產業發展犯罪 台灣高檢署召開協調聯繫會議

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣高檢察署今邀集全國各地檢署及警政署、調查局、廉政署、海委會等司法警察機關、經濟部能源署、內政部國土管理署、農業部資源永續利用司及台電公司，召開「114年度打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，共同合作研商打擊不法妨害綠能產業發展犯罪。

再生能源發展為我國重要能源政策，政府預計在2030年前投入9000億元加速推動再生能源發展，為排除不法外力介入綠能，制止不良廠商違法經營破壞產業形象，高檢署自2021年成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」， 去年函頒「檢察機關打擊妨害綠能產業發展犯罪執行方案」，統合檢察、警察、調查、廉政、海巡、經濟部能源署、台電公司等跨機關力量，積極查緝綠能犯罪，擴大犯罪情資蒐報。

本次會議由高檢署檢察長張斗輝主持，由廉政署就建置太陽光電案場可能衍生之風險及因應作為專題報告，最後末由經濟部能源署針對太陽光電大型案件管控平台運作成效報告。

自2021年起至2025年9月，檢察機關累計查辦綠能相關犯罪案件221案，羈押44人，起訴142人（86案），緩起訴23人（7案），扣案（含扣案帳戶內金額 1億742萬4115元，人民幣1萬7600元，日幣60萬6000元，自動繳回6131萬2999元，合計金額超過1.5億元，另扣押不動產18筆、車輛5輛、黃金金條2條、名錶7只、金飾1盒。

另最高檢察署統合各級檢察機關、調查局、廉政署，自2024年至2025114年8月，發動三波「靖平專案」執行綠能掃黑肅貪行動，查獲鄉長3人、民意代表8人、公務員17人，共191名被告，羈押22人，查扣現金4308萬,000元、日幣4萬元、高級轎車3輛、名牌包及名錶等不法所得。

高檢署指出，2024及2025年各地檢署綠能專責檢察官帶領轄區警、調、廉、海巡執法人員，前往綠能企業及案場進行聯合訪視，已完成109家；2025年更對設置於彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、橋頭、屏東地檢署轄區內裝置容量達20MW以上申設中之大型光電案場辦理專案訪視，已完成52個案場。

台灣高檢署召開打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議。圖／高檢署提供
台灣高檢署召開打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議。圖／高檢署提供

再生能源 廉政署 海巡 警察 檢察官

延伸閱讀

燒庫錢爆集體收賄 北市殯葬處：主動發掘掌握移廉政署調查

經濟部海外第4個貿易投資中心在華沙揭牌 預告明年台灣形象展在這城市

台北市殯儀館燒庫錢爆集體收賄 女主嫌當庭逮捕聲押 5技工交保

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

相關新聞

許春金、黃富源兩教授成就 獲犯罪學學會終身成就獎

中華民國犯罪學學會今天在台北天成飯店舉行終身成就獎頒獎典禮暨理監事會議，將終身成就獎頒發給許春金、黃富源兩位教授，感謝他...

打擊妨害綠能產業發展犯罪 台灣高檢署召開協調聯繫會議

台灣高檢察署今邀集全國各地檢署及警政署、調查局、廉政署、海委會等司法警察機關、經濟部能源署、內政部國土管理署、農業部資源...

柯文哲不滿辯論庭直播「做半套」 沈政男指司法院違背立法精神

京華城案柯文哲申請辯論庭直播，卻遭改為宣判後播出錄影，最後陳述也未公開，柯文哲批評司法「做半套」。醫師沈政男指出，司法院...

毒駕衝進人群 老翁救人反捲車底不治…謝國樑痛心：絕對零容忍

32歲陳男日前因吸毒神智不清，開車在南榮路撞進正在倒垃圾的人群中，出門倒垃圾的陳姓老翁將身旁的人推開，為救人反被捲入車底...

「將誠」長期偷排廢水 關鍵可疑油罐車被拍下

34歲「將誠公司」游姓負責人在廠區內設廢油汙水分離設備，收取其他廢棄物清運業者廢油汙水，他將廢油分離後，疑長期將把處理後...

毒蟲車手遭圍堵狂飆撞人 她肉身擋車阻止遭狠甩輾過骨盆

台中吳姓男子加入詐騙集團當車手，3度向邱姓婦人取款130萬元，親友見遭詐決定自行誘捕，吳驚覺遭圍堵猛踩油門撞傷2名親友，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。