柯文哲不滿辯論庭直播「做半套」 沈政男指司法院違背立法精神

台北地方法院11日審理京華城案，柯文哲對法庭不准直播喊話司法「到底怕什麼」。記者許正宏／攝影

京華城案柯文哲申請辯論庭直播，卻遭改為宣判後播出錄影，最後陳述也未公開，柯文哲批評司法「做半套」。醫師沈政男指出，司法院違背「法院組織法」原意，把應具即時監督效果的公開播送變成事後放映，削弱司法透明，恐影響公眾對案件公平性的評價。

沈政男分析，「法院組織法」明定涉重大公共利益案件得錄音、錄影並公開播送，到了司法院，要訂施行辦法的行政命令，竟然私自改成了在裁判宣示或公告後五日內播出錄影，已將直播變成事後放映，違背立法精神。

依「著作權法」與法院判例，公開播送應是「單向、即時、直接收聽或收視」；事後播出錄影不屬公開播送，而是公開放映，失去即時監督效果。他並指，最後陳述是辯論一體，北院未播出最後陳述不符公開原則。

沈政男強調，京華城案審判的本質是，收賄罪沒有證據，不可能成立，但圖利罪、公益侵占罪、背信罪，因為柯文哲一方面當市長，另一方面又當黨主席，等於是兩條平行線進行，問題是看在有心人的眼中，就會變成了有因果關係或相互交錯，因此，光靠法官幾個人根本無法給予理性客觀評判，必須尋求社會大眾的評價，以幫助法官做出公平判決。

若四罪累計刑期超過10年，將影響柯文哲總統參選資格，判決勢必引發巨大政治效應，因此直播不只是形式，而是保障司法公正與民主透明的重要工具。他並指出，「憲法訴訟法」公開播送就是以直播方式進行，直播被搞成公開放映，意思就是法院可以先審核錄影內容再播出。

目前柯文哲已提出抗告，沈政男預期，高院可能撤銷原裁定並發回更裁，要求依公開播送原意採取真正直播。