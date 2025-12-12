毒駕衝進人群 老翁救人反捲車底不治…謝國樑痛心：絕對零容忍

32歲陳男日前因吸毒神智不清，開車在南榮路撞進正在倒垃圾的人群中，出門倒垃圾的陳姓老翁將身旁的人推開，為救人反被捲入車底，送醫不治。市長謝國樑今天表示，無比痛心，毒駕零容忍、公共安全不容退讓。警方說，全市35處重要路口加強深夜攔檢。

日前南榮路發生毒駕撞死人事故，謝國樑今天與警察局長林信雄對外說明市府強化查緝的精進作為，警方說，員警在車內查獲毒品，毒品唾液快篩呈陽性反應，肇事陳男被裁定羈押。

謝國樑表示，他在事發隔日到醫院慰問罹難者家屬，了解需求並提供必要協助，他對這起事故感到無比痛心，已要求警察局全面強化毒駕及酒駕查緝量能，對於毒駕及酒駕絕對零容忍，攸關市民的公共安全絕對不容任何模糊空間。

林信雄指出，警方以「查緝製造、販賣、施用及持有各類毒品」為核心工作，精進緝毒量能，全面啟動專案路檢勤務，在35處重要路口與縣市交界點執行夜間與深夜攔檢，每日擇定8處巡迴執行，攔查可疑人車、預防不法行為。

林信雄表示，警察局將持續落實緝毒工作，透過向上溯源打擊供毒網絡、加強取締吸毒後駕車行為，掃除道路上的潛在危險來源，呼籲民眾若身邊發現可疑或可能涉及不法的情況，務必即時通報警方。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885