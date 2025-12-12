「將誠」長期偷排廢水 關鍵可疑油罐車被拍下

34歲「將誠公司」游姓負責人在廠區內設廢油汙水分離設備，收取其他廢棄物清運業者廢油汙水，他將廢油分離後，疑長期將把處理後的透明廢水偷排進碇內大排流入基隆河。會被查出的關鍵，是市府環保局請警方調閱上月27日油汙染發生日的前一天監視器，拍下可疑油罐車出入讓犯行曝光。

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，員工涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法、廢棄物清理法、刑法公共危險罪等情節重大，游姓負責人、何姓員工、江姓、許姓、張姓司機等5人昨晚聲押禁見。基隆地院今上午開羈押庭，因都有串滅證之虞，5人都裁定收押禁見，另2名員工5萬交保，1人請回。

檢警調查，游男自父親學得廢油汙水分離技術並接手公司營運，在廠區內設置油水分離設備，收取台中港貨輪汰換機廢油、其他廢棄物清運業者廢油汙水後，由員工執行廢油汙分離，將無色無味且透明的廢汙水，利用深夜或大雨時，以車載或溢流、暗管等方式，長期偷排到碇內大排，再流入基隆河；有汙染性的廢油另外儲放在公司油槽，檢方查扣相關機具及油罐車。

警方說，游男以此方式長期排放汙水，此次疑有新進員工操作不慎，誤將汙染廢油排入大排，流到基隆河八堵抽水站，公司長期偷排廢汙水犯行才曝光。

游男否認指示偷排油汙水造成油汙事件，指都有經分離及處理，和其他員工供詞有出入或避重就輕。檢方說，目前掌握事證，涉違反廢棄物清理法等罪犯罪情節重大，是否就是上月汙染元凶，只等水質成份比對結果做最後確認，可能性非常高，且汙染犯行重大。

至於公司會曝光的關鍵原因，是因11月27日上午7時17分，基隆市環保局接獲台水公司通報基隆河面出現油汙染後向上游追查，後來在碇內大排查獲油汙疑為汙染源，環保局請警方調案發前24小時關鍵路口監視器，拍下源遠路102巷口碇內大排旁有可疑將誠公司的油罐車出入，11月28日及29日派員至將誠稽查並採樣，同步調閱該公司車輛及相關資料，發現諸多不合常理情事，市府12月1日赴基隆地檢署告發，檢方同日立案調查。

環保局長馬仲豪表示，檢方調查過程中，環保局提供關鍵將誠公司可疑事證及採樣等給檢方參考，在檢方的指揮下，因此迅速找出可疑汙染源頭。