毒蟲車手遭圍堵狂飆撞人 她肉身擋車阻止遭狠甩輾過骨盆

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓男子加入詐騙集團車手，3度向邱姓婦人取款130萬元，親友見遭詐決定自行誘捕，吳驚覺遭圍堵猛踩油門撞傷2名親友，又不顧邱的女兒趴在他車頭竟狂飆、猛甩，見對方掉落還二度輾壓釀嚴重骨折，吳落網辯稱自己「吸毒吸過頭」，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴他。

檢警調查，吳男加入名為「天龍特攻隊B組」的Telegram群組為詐騙集團一員，並擔任車手，該團先以假投資、買賣虛擬幣等對邱姓婦人行騙， 前後在8月30日、9月4日及9月9日，要邱婦拿30萬8000元、70萬元及30萬元出面，並指派吳男3度到場取款。

邱事後才驚覺遭詐，和多名子女商討後決定要自行誘捕面交的車手，就假意約對方9月11日下午5點在太平區麥當勞再度面交40萬元，其餘親友則在周邊埋伏。

吳男收到指令後，不顧先前在汽車旅館吸毒仍毒駕開車到場，邱依約開門要上車，一旁的親友趕緊跟著也要打開車門，但吳男立即警覺遭圍堵，竟踩油門沿中山路3段往祥順路加速，親友因緊抓後車門遭拖行受傷，其他人則分別騎機車在後追趕、包夾，吳竟再加速衝撞。

當時因吳男衝撞，原本在前方邱婦的柯姓女兒因而趴至引擎蓋上，吳不顧車頭趴著人，竟然一路狂飆、反覆急煞，還橫跨雙黃線左右劇烈甩動，企圖將柯女甩下車，後來柯女體力不支遭甩落，身體再遭吳前輪輾壓。

親友們紛紛趕到場命吳男停車，雙方爭執期間，吳竟又趁機發動還倒車，二度輾壓倒在地上的柯女，釀她遭輾斷6根肋骨、骨盆骨折及大面積挫傷，吳逃逸後又再衝撞其他親友，最終經警方逮到人。

檢方訊時，吳男坦承客觀事實，但矢口否認殺人未遂，辯稱以為後面追來的是警察，他害怕才開車，柯女一直趴在車頭，他不知該怎麼辦，還說自己「安非他命吸過頭」只想離開，不是故意要壓柯女，倒車是想逃跑，可能吸毒感官放大，很緊張、很害怕。

親友則說，追趕時時速已90公里，見柯被甩下壓到流很多血，自己想抬車但突然又發動，柯才二度遭輾；柯女也說，她骨盆、左腹遭輾，腰上還有輪胎痕跡。

檢方偵結依加重詐欺、公共危險、傷害，及殺人未遂等罪嫌起訴吳；並請法院審酌，就吳加重詐欺罪部分具體求處2年6月以上之刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詐團車手遭親友團圍堵竟狂飆撞2人，她肉身擋車遭狠甩二度輾壓。圖／取自監視器影像
殺人未遂 詐騙集團 車手 吸毒

