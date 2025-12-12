快訊

柯文哲批審理非直播「做半套」...抗告失敗確定 端木正部分不得公播

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉貪案開庭，他聲請辯論程序、宣判要法庭直播，台北地院駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司法院網站公開播送，柯文哲不服，12月10日抗告，台灣高等法院今天駁回確定。

柯文哲、威京總部集團主席沈慶京主張法院實施公開播送得「同步」、「即時」為之，亦即一律限縮為裁判宣示或公告後「事後」播送，逾越母法授權，北院竟依法庭錄音錄影公開播送實施辦法裁定事後播送，未堅守審判獨立。柯昨還說，公開播送「要做就做，哪有做半套的？」建議如果有人不想被拍到的話，以後就「戴面具」出庭。

另一抗告人為精華會計師事務所主持人端木正，他主張涉犯罪名為法定最重本刑3年以下有期徒刑之罪，屬於法院組織法第90條第7項第4款所定不得公開播送的案件，北院裁定此部分公開播送違法。

高院認為法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，是司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，為執行法庭公開播送細節性規定的行政命令，授權明確，內容也與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序的立法目的相符，未逾越授權範圍，且無違背母法規範。

北院裁定准予公開播送，並敘明事後播送方式適當的理由，高院認為無違誤或不當，柯文哲、沈慶京的抗告均無理由，此部分應駁回。

另外，端木正涉犯刑法第216條、第215條、第220條第2項的行使業務上登載不實文書罪嫌，依法院組織法第90條第7項第4款規定，屬「不得公開播送」案件，北院依職權裁定此部分公開播送，高院指有違誤，端木正抗告有理，此部分應撤銷。

民眾黨前主席柯文哲。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者胡經周／攝影

柯文哲 端木正

