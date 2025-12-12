將誠疑基隆油汙染元凶情節重大 游姓負責人等5人全收押禁見

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶「將誠公司」，員工涉偷排油汙水涉犯水汙染防治法等情節重大，游姓負責人等5人昨晚聲押禁見。基隆地院今上午開羈押庭，中午12時許，5人都裁定收押禁見。

基隆地院表示，檢察官在偵查中聲請羈押被告游姓、何姓、許姓、張姓、江姓等5人，經法官訊問後，認為被告5人共同涉犯廢棄物清理法、刑法等罪嫌，檢察官提出相關事證，足以認定犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅證據、勾串共犯之虞，非予羈押顯難進行追訴，裁定羈押，並禁止接見通信及收授物件。

基隆地檢署說，本案是因基隆市自來水上月27日發生油染，地檢署立案偵辦並啟動檢警環機制展開調查，經過濾相關事證，發現位於基隆河岸附近暖暖區的將誠公司，疑涉違法眝存、處理廢棄物，10日搜索誠游姓

負責人及員工住家共5處地點，拘提7人、約談1人到案。

基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，經檢察官訊問後，將誠公司游姓負責人及員工等共5人，依涉嫌違反廢棄物清理法等罪犯罪情節重大，且有串滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。其他2人5萬交保，1人請回。

將誠疑基隆油汙染元凶情節重大，江姓負責人等5人全收押。記者游明煌／攝影
