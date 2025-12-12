火燒肛門、強餵毒虐死員工 博弈男稱：見他吸毒才打屁股教訓

台中彭姓男子從事博弈，不滿饒姓員工討薪水涉嫌和邱姓友人囚禁對方、銬他四肢，還以膠帶纏眼痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐並餵毒虐死他，檢方依凌虐致死等罪嫌起訴；台中地院今開庭，彭稱饒上門借錢時手抖、口齒不清，發現他又吃藥（吸毒），這才想打屁股「教訓他。」

檢方起訴指出，彭在梧棲區承租1處招待所並雇用饒男（25歲）為員工，也無償提供給另名邱姓員工兼朋友住；饒2024年11月23日為向彭拿薪水，當晚10點多在招待所和彭起口角，彭夥同邱痛毆、拘禁還強行餵毒。

檢警查出，饒男被脫掉褲子、內褲，四肢都被銬住，彭、邱各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態，加上手臂、肚子也遭膠帶纏繞，四肢也有被剪刀刺傷痕跡，左手指、小拇指均嚴重受傷

饒遭拘禁2個多小時，連續被凌虐、毒打引發休克，到院前已經死亡。檢方比對證詞、相關查扣證物及相驗報告等，認定彭、邱犯嫌重大，依毒品、3人以上攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死等罪嫌起訴2人。

台中地院今開庭，彭男依證人身分到庭，他表示承租招待預計之後從事博弈公司，邱男時他朋友兼員工，彼此認識6年多，過去曾發現邱吸毒就拿甩棍打到他手骨折，但仍維持朋友關係。

公訴檢察官問他，事發後為何將責任都攬到自己1人身上？彭表示，事實就是這樣，是他打饒男，雖有拿棍子叫一旁的邱打，但邱一副愛打不打的樣子，他才把棍子拿回來自己打。

檢方再問，和饒究竟有何過節要把他打成這樣？彭則說，他和饒認識多年，替對方處理過很多事，例如饒曾對女子性侵也是他們善後，這次因再開口借錢，當晚見面才發現饒顫抖、口齒不清，這才得知他又吃藥（吸毒），才決定給他教訓並打屁股。

彭還說，饒欠他幾萬元，實際金額忘了，打完對他上銬等待彭的哥哥來接他，自己上樓約半小時至1小時後，樓下朋友就說彭不太正常，他衝下來見彭倒地就對他CPR（心肺復甦術），叫白牌計程車送醫。

檢方也問他，毆打彭時為何還要餵他喝毒品咖啡包？彭說，當下想要嚇他，並對他說「你這麼愛吃，那就吃看看」才叫邱泡給饒喝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885