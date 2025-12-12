吸毒缺錢竟趁周末闖入六龜區公所搜刮 3C設備一掃而空

高雄市六龜區一名40歲周姓男子因長期無業缺錢買毒品花用，竟盯上六龜區公所的設備，跑進彩蝶復育貨櫃及衛生掩埋場大肆搜刮電器設備，還把監視器主機給拔走，不過仍被警方循線追查找到人，逮捕時還在他身上找到毒品罪加一等，全案依竊盜罪嫌及違反毒品危害防制條例移送。

據了解，這名周姓男子是當地治安人口，因為長期吸毒，又沒有工作，便把歪腦筋動到公家機關頭上，看準區公所假日沒人，他便在上周末先後潛入六龜區公所的「彩蝶復育貨櫃」及清潔隊衛生掩埋場，大肆搜刮冷風扇、音響，還把場內的監視器主機、數據機、電腦主機及螢幕等3C設備一掃而空。

雖然他在搜刮清潔隊時知道要將監視器拔走防止偷竊行跡敗露，但警方獲報區公所遭竊後便立刻成立專案小組追查，經由周邊監視器掌握犯嫌身分，前天持拘票將周男逮捕歸案，並在他身上找到毒品，以及堆放在住處的贓物，還剩還沒變賣的音響喇叭等。

周男面對員警詢問坦承犯行，還在員警帶領下重回現場描述如何趁假日四下無人闖入，警方已依涉竊盜及毒品罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦。

六龜警分局呼籲地方民眾與機關單位，由於六龜部分區域地處偏遠人煙稀少，對於貴重物品應妥善保管，避免將財物留置於車內或顯眼處，以免淪為宵小覬覦目標，若發現可疑人車，應立即撥打110報案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885