影／高雄毒販用經緯度「埋包」交貨 忘了在哪...緝毒犬挖出來

高雄警方查緝毒品，發現販毒集團利用網路地圖測經緯度，傳送座標，以「埋包」手法交貨。警方查獲埋包者陳姓男子，陳男卻因忘記確實埋包點，找緝毒犬挖出毒品，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方調查，陳姓男子（28歲）透過微信通訊軟體，向上游毒販購買大麻煙彈，後來被毒販吸收，負責分裝、埋包，將大麻菸彈包裝後尋找地點埋包。

據查，陳姓男子埋包後，利用Google maps測出埋包地點的經緯度座標，傳送照片和座標給上游毒販，再由毒販聯繫買家匯款後，由買家去埋毒包地點「尋寶」完成交貨。

高雄市刑警大隊偵六隊追查出陳涉案，11月下旬趁陳男到高雄市仁武區某公園埋包後準備離去，上前逮捕他，並在車上查獲大麻煙彈，追查他埋包地點。

但陳男在高雄、台南等地多處地點埋包，已經忘記確切埋包地點，警方只好找保三警察總隊支援，由4歲半的緝毒犬「可樂」聞味道尋毒，果然在公園裡挖出陳所埋的大麻煙彈，將他移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885