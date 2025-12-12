快訊

老司機色起來！ChatGPT「成人模式」這時間上線 可以鹹溼對話了

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

台灣寶可夢中心開賣12款新品！手心吉祥物太Q 網傻眼「萬聖節周邊」還在賣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄毒販用經緯度「埋包」交貨 忘了在哪...緝毒犬挖出來

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方查緝毒品，發現販毒集團利用網路地圖測經緯度，傳送座標，以「埋包」手法交貨。警方查獲埋包者陳姓男子，陳男卻因忘記確實埋包點，找緝毒犬挖出毒品，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方調查，陳姓男子（28歲）透過微信通訊軟體，向上游毒販購買大麻煙彈，後來被毒販吸收，負責分裝、埋包，將大麻菸彈包裝後尋找地點埋包。

據查，陳姓男子埋包後，利用Google maps測出埋包地點的經緯度座標，傳送照片和座標給上游毒販，再由毒販聯繫買家匯款後，由買家去埋毒包地點「尋寶」完成交貨。

高雄市刑警大隊偵六隊追查出陳涉案，11月下旬趁陳男到高雄市仁武區某公園埋包後準備離去，上前逮捕他，並在車上查獲大麻煙彈，追查他埋包地點。

但陳男在高雄、台南等地多處地點埋包，已經忘記確切埋包地點，警方只好找保三警察總隊支援，由4歲半的緝毒犬「可樂」聞味道尋毒，果然在公園裡挖出陳所埋的大麻煙彈，將他移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市刑大隊長鄢志豪（右）發加菜金給協助緝毒的保三緝毒犬「可樂」。記者林保光／攝影
高雄市刑大隊長鄢志豪（右）發加菜金給協助緝毒的保三緝毒犬「可樂」。記者林保光／攝影
警方找緝毒犬協助，查獲大麻煙彈。記者林保光／攝影
警方找緝毒犬協助，查獲大麻煙彈。記者林保光／攝影
保三總隊緝毒犬「可樂」。記者林保光／攝影
保三總隊緝毒犬「可樂」。記者林保光／攝影
警方找緝毒犬協助，查獲大麻煙彈。記者林保光／攝影
警方找緝毒犬協助，查獲大麻煙彈。記者林保光／攝影

毒品

延伸閱讀

獨／高雄中華陸橋2測速桿9個月拍千餘件違規「71人中標2次」警揭原因

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

韓國「水彈女王」權恩妃高雄跨年 嘴饞想吃小籠湯包

高雄夢時代跨年晚會卡司完整公開 南韓「水彈女王」權恩妃降臨高雄

相關新聞

影／查到了！基隆油汙染疑元凶偷排廢油 將誠負責人等5人聲押

基隆上月27日油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶，前天搜索位源遠路碇內大排上游處理貨輪更換廢油的「...

影／高雄毒販用經緯度「埋包」交貨 忘了在哪...緝毒犬挖出來

高雄警方查緝毒品，發現販毒集團利用網路地圖測經緯度，傳送座標，以「埋包」手法交貨。警方查獲埋包者陳姓男子，陳男卻因忘記確...

找到了？追基隆油汙染元凶搜索將誠 游姓負責人等5人聲押、2人交保

基隆上月27日油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追查出汙染元凶，昨搜索位暖暖區處理貨輪廢油、事業廢棄物的「將誠...

京華城案審理不直播 柯文哲：怕什麼

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案，台北地方法院昨開庭進行證據提示；審判長對「法庭直播」爭議表示，辯論...

超市生鮮廠大火9死 3法人14人起訴

台中全聯大肚生鮮二廠去年底大火奪走九命，檢方查出下包廠商新菱公司為趕工，未申請動火許可就命工人切割樓地板，在場第三方安衛...

關鍵硬碟 柯文哲律師質疑早外洩

台北地方法院昨天審理民眾黨前主席柯文哲涉貪等案，審判長提示供述證據；柯律師蕭奕弘針對檢方指控柯收賄一五○○萬元證據來源扣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。