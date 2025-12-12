影／查到了！基隆油汙染疑元凶偷排廢油 將誠負責人等5人聲押

基隆上月27日油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，檢警追出疑似元凶，前天搜索位源遠路碇內大排上游處理貨輪更換廢油的「將誠公司」等5處所，拘提、約談游姓負責人等8人，涉嫌將廢油汙水儲存在油罐車再偷排入基隆河，檢方說，昨晚依涉違反廢棄物清理法等罪犯罪情節重大，將游姓負責人等5人聲請羈押禁見。

基隆地檢署今天說明，本案是因基隆市自來水上月27日發生油染，地檢署立案偵辦並啟動檢警環機制展開調查，經過濾相關事證，發現位於基隆河岸附近暖暖區的將誠公司，疑涉違法眝存、處理廢棄物，10日搜索誠游姓負責人及員工住家共5處地點，拘提7人、約談1人到案。

基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，經檢察官訊問後，將誠公司游姓負責人及員工等共5人，依涉嫌違反廢棄物清理法第46、48條等罪犯罪情節重大，且有串滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。其他2人5萬交保，1人請回。

位於世界貨櫃廠區內的將誠公司，今天大門深鎖，公司裡面多輛油罐車、處理設備、輸油管等機具都被貼上檢警查扣封條。

一名員工表示，檢警有搜索，但「有做就有做，沒有做就沒有做」，他只是司機並不了解，他昨天也有被約談但交保。目前公司已經停工近半個月，老闆姓游，目前是老闆兒子接手，否認有偷排行為，不排除可能有年輕員工未處理完全讓油漏出去，曾有一次翻車油漏出去，但實際處理情況他並不清楚。

檢警調查，將誠公司的油罐車確有排放廢油到源遠路102巷碇內大排，但是否就是上月水汙染元凶，還待環保單位水質化學成分比對結果出爐判定。