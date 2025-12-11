快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

獨／基隆油汙染重大進展 檢方深夜約談業者相關人及司機7人已聲押3人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆上月27日油汙染事件影響基隆、汐止逾18萬用水戶，環境部日前指出，汙染物從明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，元凶疑為廢油汙水收運清理的業者。檢警昨天到今天搜索多處地點，今晚7名特定廠商業者、相關承辦人及司機等人送至檢方複訊，近11時聲押3人，其他人漏夜檢方訊問中。

今晚送檢方複訊的有何姓、游姓、許姓、王姓、王姓、張姓、江姓等7人，為某特定廠商業者相關人員、司機等人。其中江姓、游姓、許姓3人今晚11時已被聲押。

針對基隆上月27日油汙染事件，環境部日前指出，汙染物明確是從源遠路102巷碇內大排口排出，在該區查護國光客運子公司盛星動力及正方倉儲兩家違工廠雖都有排放廢水被裁罰，但都不是元凶，各被市府環保局開罰100萬、60萬元。元凶疑為廢油汙水收運清理的業者。

市府說，因本案偵查中，涉及偵查不公開，配合檢方偵辦，沒有說明。市長謝國樑今天下午表示，針對此次油汙汙染的元凶「很有機會」抓到，因但偵查不公開，盼再給基隆地檢署一些時間，讓全案水落石出。

基隆油汙染重大進展，檢方深夜約談業者相關人及司機7人已聲押3人。記者游明煌／攝影
基隆 聲押 環境部

